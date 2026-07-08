Estabilizado el incendio del Pla de Manlleu, en Aiguamúrcia (Tarragona)

Barcelona, 8 jul (EFE).- Los Bomberos han dado por estabilizado el incendio declarado este miércoles en el núcleo del Pla de Manlleu, en Aiguamúrcia (Tarragona).

Un total de 41 dotaciones seguirán trabajando esta noche en este incendio para apagar puntos calientes y afrontar posibles reanudaciones del fuego.

Poco antes de dar por estabilizado el incendio, Protección Civil había levantado el confinamiento que afectaba a unos 1.600 vecinos de Pontons, les Pinedes Altes de Montmell, el Pla de Manlleu y casas aisladas de Aiguamúrica y zonas cercanas.

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Las perspectivas de los Bomberos son optimistas para estabilizar en las próximas horas el otro incendio que ha centrado este miércoles su atención, el de Navarcles (Barcelona), donde también han levantado el confinamiento.

En este caso, el mensaje con el fin del confinamiento ha llegado a unos 9.000 vecinos de Cabrianes, polígono industrial Berenguer y núcleo urbano de Sallent, y la zona oeste del núcleo de Artés. EFE

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