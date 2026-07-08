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Estabilizado el incendio declarado en Navarcles (Barcelona)

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Madrid, 8 jul (EFE).- Los Bomberos de Cataluña han dado por estabilizado este miércoles por la noche el incendio declarado esta tarde en Navarcles (Barcelona), el cual obligó a confinar a unos 7.000 vecinos del núcleo urbano de Sallent, ha provocado una gran humareda y ha llegado a una industria donde ha quemado un camión y palés.

"A pesar de ello, aún queda mucho trabajo en las tareas de extinción de la nave industrial donde ha impactado el incendio", han añadido los Bomberos a través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

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Protección Civil ha informado de que alrededor de las 19:00 horas ha enviado un mensaje Es-Alert para pedir el confinamiento a todos los vecinos del núcleo urbano de Sallent por la evolución de este incendio, aunque horas más tarde se ha levantado el aislamiento.

La misma situación han vivido los vecinos de la zona de Cabrianes, el polígono industrial Berenguer de Sallent y la zona oeste del núcleo de Artés.

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El fuego, que ha afectado a unas 30 hectáreas, también ha obligado a cortar la C-25 entre Sallent y Artés, aunque ya se encuentra reabierta al tráfico.

Los Bomberos han activado 25 dotaciones para luchar contra el incendio de Navarcles, que se ha iniciado hacia las 15:45 horas en los márgenes del puente de Cabrianes. EFE

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