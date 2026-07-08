El Thyssen y el Mauritshuis intercambian 25 de sus obras para dos exposiciones antológicas

Madrid, 8 jul (EFE).- El Museo Thyssen-Bornemisza y el Mauritshius de Holanda presentarán dos exposiciones en otoño gracias al inusual intercambio simultáneo entre ambos museos de 25 de sus obras emblemáticas, con un tema central: el amor.

Uno de los objetivos del intercambio es reflejar el vínculo entre artistas de diversas regiones y escuelas de Europa, desde el manierismo propio de El Greco hasta el barroquismo propio de Vermeer, articulado en torno a una historia de intercambio cultural, de tradiciones artísticas compartidas y a una clara inspiración mutua.

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El Mauritshius de La Haya abrirá la exposición del 15 de octubre de 2026 al 17 de enero de 2027 mientras que el Thyssen lo hará del 9 de octubre hasta el 10 de enero de 2027.

Las obras, datadas entre los siglos XV y XVII, mostrarán la expresión del amor a través de manifestaciones como la devoción entre la Virgen y Cristo, la intimidad entre los esposos, la compleja relación entre Adán y Eva o el amor por la naturaleza, así como el amor por la propia pintura.

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En Madrid aterrizarán mayoritariamente obras maestras de la escuela neerlandesa, resaltando una de las grandes de paisaje de todos los tiempos: la 'Vista de Delft' de Vermeer.

Entre ellas, destacan 'El cántico de alabanza de Simeón', de Rembrandt o 'El jardín del Edén con la caída del hombre', de Brueghel el Viejo y Rubens. Además también estarán presentes Frans Hals, Adriaen Coorte, Hendrick Avercamp o Gerard ter Boch.

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En Países Bajos se podrán ver piezas de artistas como Durero, El Greco, Jan van Eyck o Bronzino, pintores de los que ninguna pinacoteca neerlandesa conserva obras.

Esta relación amorosa entre ambas galerías se personificará mediante una pareja surgida a raíz de este intercambio: el 'Muchacho con turbante' de Michael Sweerts, perteneciente a la galería española, que se trasladará a La Haya, donde la tecnología permitirá un diálogo visual entre este lienzo y la 'Joven de la perla', de Vermeer.

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Este intercambio es reflejo también de una histórica relación entre la familia Thyssen-Bornemisza con los Países Bajos, ya que Hans Heinrich, el barón Thyssen, nació en la ciudad de La Haya, donoe comenzó su pasión por la pintura holandesa y contribuyó a ampliar los fondos del Mauritshuis con la adquisición de dos importantes obras para su colección.EFE

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