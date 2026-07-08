Espana agencias

El Senado paraguayo condena las expresiones racistas de Celeste Amarilla hacia Mbappé

Guardar
Google icon

Asunción, 8 jul (EFE).- El Senado de Paraguay condenó este miércoles "las expresiones discriminatorias y racistas" de Celeste Amarilla contra el futbolista francés Kylian Mbappé, con una resolución que salió adelante pese al apoyo que brindaron esta jornada a la legisladora algunos de sus colegas.

Después de una deliberación de más de 5 horas, la Cámara Alta aprobó por mayoría la resolución, en la que también manifestó su "absoluto rechazo" a toda forma de racismo y discriminación y remarcó que los dichos de Amarilla no representan la posición de esta cámara del Congreso del país suramericano.

PUBLICIDAD

Amarilla encendió la polémica el pasado sábado al afirmar en sus redes sociales que Mbappé "en lugar de la leche de su madre, chupó cocos y lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés", declaraciones que la ONU, la Federación Francesa de Fútbol y el mandatario galo Emmanuel Macron consideraron racistas.

La legisladora reaccionó así después de la eliminación de Paraguay en los octavos de final de la Copa del Mundo ante Francia, con marcador 0-1, y precisamente con un gol de penalti de Mbappé, quien según la senadora paraguaya mantuvo una actitud "prepotente" durante el partido.

PUBLICIDAD

Durante el pleno de hoy, la legisladora volvió a elevar el tono y aseveró que el futbolista es un "hijo de puta", al recordar que negó el saludo al guardameta Orlando Gill al finalizar el choque.

Asimismo, apuntó que se niega a referirse a su "soñada" Francia como la "tierra de Mbappé".

"Me niego a reducir esta historia, toda esa enorme Francia, todo ese enorme legado cultural, artístico, democrático, a Mbappé", dijo.

En tanto que la senadora Yolanda Paredes respaldó la postura de Amarilla e indicó que Mbappé fue "racista y xenofóbico" contra los jugadores paraguayos, a los que, afirmó, trató de "humillar" durante el partido.

"Si no fue capaz de elaborar un gol, de meter un gol, no me vengan después con un tuit condenando a una ciudadana paraguaya por la inutilidad de él mismo dentro de la cancha", dijo.

De igual manera, lamentó que la ONU haya declarado a favor de Mbappé, pero no se haya pronunciado contra los ataques que, dijo, profirió el jugador francés contra los jugadores paraguayos.

"Yo quiero saber en qué parte de la película Paraguay es inferior a Francia", preguntó.

En la misma línea declaró el senador Líder Amarilla, quien afirmó que los paraguayos fueron "humillados" antes, durante y después del partido de octavos de final ante Francia.

En este sentido, restó hierro a los dichos de Amarilla al apuntar que la senadora estaba "ofendida" y que por ello expresó "de manera natural su disconformidad".

"No con los términos apropiados que a lo mejor debía utilizar, no con los términos aprobados por la sociedad actual (...), expresó la indignación del pueblo paraguayo por el menosprecio de los jugadores franceses, en especial de Mbappé", señaló.

Por el contrario, el presidente del Congreso, Basilio Núñez, criticó las declaraciones de Amarilla y le recomendó transformarse en "dueña de su silencio".

"Para mí las publicaciones de la senadora no están mal, están malísimas y no representan lo que piensan la mayoría de los paraguayos", dijo elevando una tarjeta roja que sacó "a todos los que están a favor del racismo". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del miércoles 8 de julio de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del miércoles 8 de julio de 2026

Resultados ganadores del Super Once del 8 julio

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados ganadores del Super Once del 8 julio

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Si te vas de vacaciones, usa el truco de dejar un vaso de agua en el fregadero: evitarás sorpresas desagradables

No solo hay que luchar contra la resaca vacacional, sino que el regreso a casa puede ser desagradable si nos recibe un insoportable olor a alcantarilla

Si te vas de vacaciones, usa el truco de dejar un vaso de agua en el fregadero: evitarás sorpresas desagradables

Ni felicidad ni nervios: esto es lo que significa la energía de tu perro cuando llegas a casa, según veterinarios

La reacción de tu mascota al verte llegar puede indicar cómo ha vivido tu ausencia y si sabe gestionar la separación

Ni felicidad ni nervios: esto es lo que significa la energía de tu perro cuando llegas a casa, según veterinarios
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Begoña Gómez ya tiene su pasaporte: el juez de guardia autoriza su viaje a Londres para la graduación de su hija

Begoña Gómez ya tiene su pasaporte: el juez de guardia autoriza su viaje a Londres para la graduación de su hija

Pedro Sánchez asegura que mantuvo una conversación “informal” con Trump tras sus ataques contra España: “Hemos hablado de fútbol y del Mundial”

Feijóo llama “cáncer” al absentismo laboral tras rechazar en el Congreso el uso de esta palabra como “metáfora de lo peor”

La DGT explica si te pueden multar por conducir sin camiseta o con chanclas: la decisión queda en manos del agente

La Verja de Gibraltar desaparecerá el 15 de julio: así cambiará la frontera entre España y Reino Unido

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “No se pueden empezar las vacaciones un viernes”

Juanma Lorente, abogado: “No se pueden empezar las vacaciones un viernes”

El absentismo laboral, en cifras: de los 22,3 millones de trabajadores que hay en España, 363.000 faltan cada día sin baja médica

La villa del Mediterráneo con puerta a la playa: casi 2 millones de euros por 175 metros cuadrados construidos y una finca con jardín y piscina

El coste para la empresa de tener a un trabajador con baja laboral: esta incapacidad es la más cara para las compañías

El país que ha decidido quitar ayudas al aire acondicionado en plena ola de calor para gastar en defensa

DEPORTES

El Aynaoui, el intento de tenista que se pasó al fútbol: le secuestraron en su casa para robarle y ahora triunfa con Marruecos en el Mundial

El Aynaoui, el intento de tenista que se pasó al fútbol: le secuestraron en su casa para robarle y ahora triunfa con Marruecos en el Mundial

Cuando el fútbol desafía la lógica y las estadísticas: el mito de los penaltis, el resultado de 2-0, el color de la camiseta o el factor campo

Las palabras del padre de Henderson sobre el drama de su hijo con la lesión del brazo: “Se lo destrozó por completo”

Las 5 razones por las que España llega al duelo ante Bélgica como favorita

El eterno debate del fútbol: Europa manda en los Mundiales, pero Sudamérica tiene a los mejores jugadores