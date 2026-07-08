El PP pide que Marlaska y Saiz informen del proceso de regularización de inmigrantes

Madrid, 8 jul (EFE).- El PP ha pedido la comparecencia de los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en el Congreso de los Diputados para que informen del impacto del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes.

En concreto solicita que aclaren cómo está repercutiendo esta "regularización masiva" en los servicios públicos, la red consular, el sistema de protección internacional y la seguridad nacional.

PUBLICIDAD

El grupo popular ha presentado una batería de preguntas parlamentarias centrada en pedir detalles sobre este proceso que a juicio del PP está "marcado desde su inicio por la improvisación, la falta de planificación y el colapso de numerosas oficinas encargadas de tramitar las solicitudes".

Además ha registrado una proposición no de ley para que el Ejecutivo vote a favor del Reglamento de Retornos alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE y garantice su aplicación efectiva desde que entre en vigor.

PUBLICIDAD

El PP exige al Gobierno que haya suficiencia financiera en la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo y cumpla en plazo los nuevos procedimientos en fronteras.

Entre las 22 preguntas presentadas por el PP figuran las relativas a los estudios realizados sobre el impacto del proceso de regularización en la demanda de vivienda pública, de servicios sociales y escolarización y saturación de recursos públicos.

PUBLICIDAD

Además sobre concentración de población inmigrante en determinadas zonas urbanas, número total de solicitudes y expedientes registrados por comunidad autónoma y provincia y refuerzos de personal para gestionar todo el proceso.

Asimismo pide explicaciones sobre el número de expedientes resueltos indicando las causas de inadmisión o rechazo, sobre si está previsto ampliar el plazo de presentación de solicitudes y cuáles son las diez principales nacionalidades de los demandantes de la regularización.

PUBLICIDAD

Igualmente cuántas denuncias se han registrado relacionadas con falsedad documental, empadronamientos fraudulentos o certificados falsos.

Y cuántas solicitudes han sido rechazadas tras comprobarse que los solicitantes contaban con antecedentes penales y cuántas corresponden a las que tienen antecedentes policiales especificando las que han sido admitidas, denegadas o están pendientes de resolución. EFE

PUBLICIDAD