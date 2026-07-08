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El juez del caso Leire interroga como testigos al abogado de Villarejo y a un empresario

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Madrid, 8 jul (EFE).- El juez Santiago Pedraz, que investiga el caso Leire, toma declaración este miércoles como testigo al abogado del excomisario José Manuel Villarejo y a un empresario, expresidente del C.D. Badajoz, quien declaró que la exmilitante socialista le pidió información para desacreditar a la magistrada que investigaba al hermano del presidente del Gobierno.

El titular del Juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional continúa con la investigación de una presunta trama dedicada a intentar desestabilizar causas judiciales con impacto en el PSOE o en el Gobierno, un procedimiento en el que están investigados la exmilitante socialista Leire Díez o el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

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Ante el juez está citado en primer lugar el letrado del excomisario Villarejo, quien será interrogado acerca del supuesto pacto que según los investigadores Leire Díaz habría ofrecido al policía, por el que esperaba obtener información sobre jueces, fiscales, el Gobierno de Mariano Rajoy o el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, según un archivo que le fue incautado.

El letrado de Villarejo ya declaró ante la Guardia Civil y sostuvo que Leire Díez había ofrecido un pacto con la Fiscalía al excomisario, pero que el fiscal que lleva el caso se negó a explorar un acuerdo.

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En la causa figura además un mensaje que Díez envió a este letrado en febrero de 2025 con el texto: "Te cuento. Te va a recibir el FGE. Ahora te digo lo que me ha dicho". Este letrado dijo a los investigadores que no pidió reunirse con la Fiscalía General del Estado, porque no dio credibilidad a la exmilitante, por ver el contenido de sus conversaciones "muy poco creíble y muy fantasioso".

Pedraz también escuchará la declaración como testigo de Joaquín Parra, empresario que fue presidente de Club Deportivo Badajoz entre 2019 y 2021, condenado en un caso de hidrocarburos. Ante la Guardia Civil, sostuvo que Leire Díez le ofreció ayuda en sus causas judiciales a cambio de que él proporcionase información o contactos que pudieran afectar a la reputación de Beatriz Biedma, la magistrada que investigaba a David Sánchez.

Este empresario puso en contacto entonces a la exmilitante socialista con el juez Luis José Sáenz de Tejada, expulsado de la carrera judicial, y todos ellos se vieron en un piso en Madrid al que la exmilitante se refirió como "piso franco del PSOE para la celebración de reuniones", según sostuvo Parra ante los investigadores el pasado 28 de mayo. EFE

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