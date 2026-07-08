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El Girona se pone en marcha con pocas caras nuevas y el objetivo claro del ascenso

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Girona, 8 jul (EFE).- El Girona ha inaugurado este miércoles la pretemporada del curso del regreso a LaLiga Hypermotion, con pocas caras nuevas y el objetivo claro del ascenso.

El equipo rojiblanco afronta la campaña con la prioridad de recuperar la categoría perdida en mayo, apenas dos años después de clasificarse para la Liga de Campeones tras acabar LaLiga en tercera posición.

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El club y en concreto la secretaría técnica de Quique Cárcel tienen mucho trabajo en los despachos porque hasta la fecha solo se han concretado tres incorporaciones: Quique Álvarez, el entrenador, sustituto de Míchel Sánchez, y el mediocentro Izan González y el ariete ucraniano Oleksandr Pyshchur.

El Girona ha abierto la pretemporada con las habituales pruebas médicas y este jueves ya realizará la primera sesión de trabajo en la ciudad deportiva de Vilabrareix.

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Quique Álvarez ha citado a 22 jugadores del primer equipo, incluyendo algunos futbolistas que están lesionados o que vuelven de cesión, y siete jóvenes del filial para completar la plantilla.

El equipo afrontará su primer amistoso el miércoles 22 de julio contra el Olot, equipo de Segunda Federación, durante una estada de pretemporada, y después se medirá al Alavés, al Castellón, al Arsenal y al Gimnàstic de Tarragona.

El redebut en LaLiga Hypermotion será el fin de semana del 15 y 16 de agosto, contra el Leganés en Montilivi. EFE

asm/gmh/apa

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