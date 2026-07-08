Dieng: “Vengo de un club que ha ganado muchos trofeos en África y esa es mi ambición”

Valencia, 8 jul (EFE).- El centrocampista internacional maliense Aliou Dieng dijo este miércoles en su presentación oficial como nuevo jugador del Valencia que viene de un club, el Al-Ahly SC egipcio, que ha ganado muchos trofeos y esa es su “ambición” en su nuevo equipo.

“Vengo de un club que ha ganado muchos trofeos en África, es mi ambición personal al llegar aquí: se trata a llevar al club donde le pertenece, escuchando las consignas y espero que podamos conseguirlo. Es una ambición personal”, dijo tras ser preguntado por sus declaraciones del martes al llegar al aeropuerto en las que hablaba de Liga de Campeones y noches europeas.

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En ese sentido, Dieng, que ha fichado hasta 2028, remarcó que es su objetivo personal, sin hablar de si es un objetivo fijado por el club: “Mi ambición personal es llevar al club a lo más alto, paso a paso, ganar los partidos. Soy competitivo y estoy listo para aprender a escuchar. Espero que vaya todo bien”.

Sobre su primer contacto con el Valencia, Dieng dijo que fue por medio de su agente. “Él fue quien llevó a cabo todo el proceso. No hablé con el club directamente, pero estaba muy contento de ver que el club estaba muy interesado en mí. Estoy muy contento de llegar a Valencia y vengo con muchas ganas”, contó.

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“Como niño era un sueño poder venir a jugar a Europa, he tenido muchas oportunidades que no se concretaron, pero hoy este sueño se ha hecho realidad. El Valencia no es cualquier equipo, fue un orgullo cuando me llamaron y creo que va a ser una gran etapa”, apuntó.

Sobre su posición dentro del campo, Dieng dijo que debe seguir las consignas del entrenador y se adaptará. “La posición va a depender del entrenador, intentaré adaptarme y dar lo mejor de mí. He hablado con Corberán, pero el once inicial lo decidirá él, yo voy a trabajar”, expresó.

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“Soy un futbolista sencillo, que escucha al entrenador, a sus compañeros y que lo da todo sobre el terreno de juego”, agregó.

Por último, Dieng habló de sus compatriotas Momo Sissoko y Seydou Keita, a los que calificó como “leyendas” y afirmó que “es un orgullo para mí seguir sus pasos y, por qué no, superarlos”. EFE

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