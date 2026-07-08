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Denuncian una contratación ilegal e irregular por más de 400.000 euros en Cultura de Ceuta

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Ceuta, 8 jul (EFE).- El PSOE ha denunciado este miércoles la existencia de más de un millón de euros gestionados “al margen de la licitación pública”, de los cuales 445.000 euros han sido para cuatro empresas con el mismo administrador de Sevilla.

En rueda de prensa, ha presentado el resultado de un exhaustivo análisis de decenas de expedientes de contratación del área de Festejos del Gobierno de Ceuta, que revela un patrón que se repite de forma sistemática desde 2023.

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Según la documentación obtenida por el PSOE, la contratación de empresas para las fiestas y eventos de la ciudad presenta “irregularidades graves y reiteradas” que exigen explicaciones inmediatas por parte del Gobierno, además de presentarlo ante la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas para determinar si existe delito en esta forma de proceder “no limpia ni transparente”.

“No estamos ante errores aislados ni ante simples deficiencias administrativas, sino ante un patrón deliberado que se ha repetido durante tres años, un reguero de irregularidades que ha costado a las arcas públicas más de un millón de euros y una gestión chapucera de los expedientes”, ha señalado el secretario de Organización y portavoz socialista, Antonio Coronil, durante una rueda de prensa en la sede del partido.

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Antonio Coronil ha advertido que han descubierto “42 contratos pequeños” y ha dicho que la ley permite contratar de forma directa, sin concurso público, cuando el importe es inferior a 15.000 euros y concurren al menos tres empresas distintas (contrato menor).

Según el análisis del PSOE, la inmensa mayoría de los contratos de Festejos desde 2023 -un total de 42 expedientes, solo entre los que el Gobierno ha facilitado- se han repartido siempre entre las mismas tres empresas: Rosado Center, Utre MultiGestión y Verdazul Sostenible, que pertenecen al mismo administrador único con domicilio fiscal en Sevilla, cuyo objeto social es construcción, inmobiliaria o contratación artística.

Las tres comparten domicilio en la misma calle de Utrera y sus administradores rotan entre sí, al igual que rotan los contratos que se adjudican y a estas empresas se une una cuarta, con diferente sede social, en este caso en Sevilla, pero con los mismos responsables.

Para el PSOE, esto apunta a una simulación de competencia entre empresas del mismo grupo, circunstancia que la normativa de contratos del sector público contempla como causa de nulidad.

El PSOE denuncia además un uso reiterado de la tramitación de urgencia para actividades perfectamente previsibles y planificables -como la Navidad o el Carnaval-, presupuestos situados sistemáticamente justo por debajo del límite del contrato menor, y memorias justificativas que se apoyan en un artículo de la Ley de Contratos del Sector Público derogado en 2020.

El portavoz socialista ha denunciado que el "hilo conductor" de estas irregularidades es el asesor de Festejos, Eduardo Ayala, personal eventual de designación directa sin competencias formales en materia de contratación que, sin embargo, habría actuado de facto como órgano contratante: programando, decidiendo y recibiendo facturas a su propio nombre.

El PSOE cifra en más de un millón de euros el volumen de contratación de Festejos gestionado al margen de la licitación pública en los últimos tres años, de los cuales cerca de medio millón habría ido a parar a estas tres empresas.

El PSOE exige que la consejera responsable, Pilar Orozco (PP), comparezca de forma urgente en la Asamblea de Ceuta para dar explicaciones y que el Gobierno anuncie el cese inmediato de Eduardo Ayala y abra una investigación para depurar responsabilidades.

Asimismo, solicita que la Intervención General de la Ciudad audite toda la contratación de Festejos de los últimos tres años. EFE

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