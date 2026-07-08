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Con la llegada de Arbeloa, España iguala al Reino Unido en la Premier con 5 entrenadores

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Redacción deportes, 8 jul (EFE).- Con el reciente fichaje de Álvaro Arbeloa por el Fulham de Londres, España iguala, con cinco, en número de entrenadores al Reino Unido en la Premier League 2026-27.

Los españoles son, aparte del ex del Real Madrid, cuyo fichaje se anunció la pasada noche: Mikel Arteta, campeón el curso pasado de la máxima categoría del fútbol inglés y finalista de la Liga de Campeones en el Arsenal desde 2019; Unai Emery, que dirige al Aston Villa desde 2022, con el que se impuso en la Liga Europa en mayo; Andoni Iraola, que se estrena en el Liverpool; y Xabi Alonso, al frente del Chelsea.

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La baja de Pep Guardiola, en el Manchester City, y las altas de Alonso y Arbeloa, que firma por tres años, amplían en uno los técnicos españoles enla liga inglesa respecto a la campaña pasada.

VECINOS EN EL SUR DE LONDRES

Se da la circunstancia de que los dos entrenadores que tuvo el Real Madrid en el curso 2025-26 han fichados por clubes de la capital inglesa y de que sus estadios son de los más cercanos de la Premier. Tan solo 3 kilómetros separan, en el sur de Londres, el Stamford Bridge, de los azules, y el Craven Cottage, de los blancos. Por lo tanto, Arbeloa y Alonso serán "vecinos".

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De los cinco españoles, tres entrenarán en Londres.

Uno de los británicos es escocés, David Moyes, del Everton. El resto, cuatro, son ingleses: Eddie Howe, en Newcastle; Frank Lampard, en el recién ascendido Coventry City; Michael Carrick, ya consolidado en el Manchester United; y Gary O´Neil, en el también ascendido Ipswich Town.

Tras el Reino Unido y España se sitúa con tres técnicos, Alemania: En el Leeds estará Daniel Farke; en Brighton, Fabian Hürzeler; y en Bournemouth, Marco Rose sustituye a Iraola.

Francia contará con Régis Le Bris, en el Sunderland, y Pierre Sage, recién llegado al Crystal Palace, mientras que Italia estará representada por Roberto De Zerbi, actualmente en el Tottenham, y Enzo Maresca, que llega al Manchester City tras la marcha de Pep Guardiola.

De la República de Irlanda es Keith Andrews, responsable del Brentford; de Austria, Oliver Glasner, preparador del Nottingham Forest; y de Bosnia y Hezegovina, Sergej Jakirovic, en el Hull City.

RAFA BENÍTEZ ABRIÓ EL CAMINO

Rafa Benítez abrió el camino a los técnicos españoles en 2004 con el Liverpool, club en el que estuvo seis temporadas, en las que ganó la Liga de Campeones (2004-05), la Supercopa de Europa (2005) y dos títulos de la FA Cup.

Después de dejar a los "reds" entrenó durante seis meses al Chelsea en la temporada 2012-13 y ganó la Liga Europa. También estuvo tres años en el Newcastle (2016-2019), en los que logró el ascenso a la Premier (2016-17) tras ganar la segunda división inglesa.

GUARDIOLA, EL MÁS LAUREADO

Junto a Benítez, el técnico español que más años ha estado al frente de un equipo en la Premier es Pep Guadiola, que anunció en mayo pasado su salida del Manchester City tras diez años en el club.

El palmarés acumulado por Guadiola en esta década es incomparable: veinte títulos, con una Liga de Campeones, seis Premier, cinco Copas de la Liga, tres FA Cup, tres Community Shield, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes de la FIFA.

Además de Guardiola, Arteta es el otro técnico español que ha ganado la Premier. Logro que consiguió esta última temporada, en la que también alcanzó con el Arsenal la final de la Liga de Campeones, perdida ante el PSG de Luis Enrique. También ganó con los Gunners una FA Cup y dos Community Shield.

Roberto Martínez, hasta esta semana seleccionador luso, se adjudicó una FA Cup con el Wigan  (2012-13) ; y Juande Ramos, una Copa de la Liga con el Tottenham Hotspur (2007-08), completan el palmarés de títulos logrados por entrenadores españoles al frente de equipos ingleses. Además de cuatro años en el Wigan (2009-2013), estuvo tres temporadas en el Everton (2013-2016);

SIETE TÉCNICOS EN LA 2022-23

La temporada 2022-23 fue la que reunió a más entrenadores españoles en la Premier, con siete técnicos en algún momento de la campaña, aunque uno de ellos, Bruno Saltor, solo dirigió un partido como responsable interino del Chelsea tras la salida de Graham Potter y antes de la llegada de Frank Lampard.

Junto a Saltor coincidieron esa temporada además de Guardiola, Arteta y Emery, Julen Lopetegui, en el Wolverhampton; Rubén Sellés, en el Southampton; y Javi Gracia, en el Leeds.

Asimismo, además de los citados, han pasado por los banquillos de la Premier: Pepe Mel, en el West Bromwich Albion, cuatro meses en 2014;  Aitor Karanka, en el Middlesbrough (2016–2017);  Quique Sánchez Flores, en el Watford durante tres meses en 2019; y Xisco Muñoz, en el Watford, dos meses durante 2021.

Antes de llegar al banquillo del Aston Villa, Emery estuvo en el Arsenal (2018-19); y Lopetegui, después del Wolverhampton entrenó al West Ham United (2024-25). Javi Gracia estuvo un año y ocho meses en el Watford (2018–2019). EFE

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