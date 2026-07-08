Carlos Cuerpo asegura que relacionar el aumento de bajas con el fraude "es un error"

Madrid, 8 jul (EFE).- El vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado este miércoles que achacar el aumento del gasto en incapacidad temporal al fraude "es un error desde todo punto de vista" que, además "no está sustentado por los datos".

Durante su intervención en la Comisión Mixta para la Unión Europea, Cuerpo se ha mostrado dispuesto a hablar "tanto de los motivos" por el que crece el gasto en bajas "como de las posibles soluciones", pero ha advertido de que "hay que entender la complejidad de la realidad de nuestro sistema productivo".

PUBLICIDAD

"Asignar este incremento (del gasto en incapacidad temporal) de manera central y prácticamente exclusiva al fraude", como ha sugerido el PP, "es un error" que no se sustenta con los datos.

Así, ha apuntado que un 40 % de este incremento se debe a la mejora del mercado laboral, que tiene más trabajadores y con mejores salarios, lo que se traduce en una mayor cuantía en el periodo de baja.

PUBLICIDAD

Otro 30 % está relacionado con el alargamiento de las bajas, lo que podría deberse a las mayores listas de espera, y el 30 % restante, a una mayor incidencia de enfermedades, entre ellas las de salud mental.

"Tenemos que tratar de entender y buscar mejores soluciones" que las propuestas por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "reducción de derechos y ninguneo del diálogo social", un proceso en el que tiene que haber "colaboración" de las empresas.

PUBLICIDAD

En declaraciones previas a su comparecencia, Cuerpo ha señalado la importancia de analizar de manera exhaustiva, "sin frivolizar", las causas que están detrás de la mayor incidencia de las bajas y de nuevos fenómenos como el incremento de las enfermedades asociadas a la salud mental en la población más joven.

A su juicio, ese análisis no puede partir de un diagnóstico "sesgado" ni puede llevar a medidas como las propuestas por el líder de la oposición, que "ni siquiera están apoyadas por las organizaciones empresariales". EFE

PUBLICIDAD