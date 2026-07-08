Bruselas pide al TJUE que multe a España por incumplir las normas de ciberseguridad para sectores críticos

La Comisión Europea ha informado este miércoles de que denunciará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y solicitará una sanción financiera por incumplir las normas comunitarias para reforzar la ciberseguridad de sectores críticos, una reforma que los Estados miembro debían de haber trasladado a su legislación a más tardar en octubre 2024.

La Directiva SRI 2 sobre seguridad de las redes y los sistemas de información busca reforzar la ciberseguridad del bloque al establecer normas estrictas para las entidades que operan en dieciocho sectores críticos, entre ellos la salud, la energía, el transporte y el sector público.

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Bruselas avisa en un comunicado de que su plena aplicación es esencial para mejorar la resiliencia de la UE y los medios de respuesta en caso de incidentes de las entidades públicas y privadas que operan en estos sectores críticos y de la UE en su conjunto.

Además de España, tampoco Francia, Irlanda y Países Bajos han notificado en plazo la transposición de la normativa a pesar de los reiterados avisos de la Comisión Europea, razón por lo que la institución decide ahora llevarlos ante el TJUE para solicitar una multa por incumplimiento.

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El caso se remonta a noviembre de 2024, cuando Bruselas inició los procedimientos de infracción mediante el envío a las autoridades nacionales de cartas de emplazamiento, advirtiendo de las irregularidades y dando un primer plazo de dos meses para enmendarlas.

Finalmente, el Ejecutivo esperó hasta mayo de 2025 antes de dar el siguiente paso en el expediente sancionador, que supone el envío de un dictamen motivado para dar más tiempo al diálogo con los países incumplidores para buscar una solución. Pese a ello, la falta de avances más de un año después lleva a hora a Bruselas a denunciar el caso ante la justicia europea.

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