Bomberos catalanes se centran en fuegos de Navarcles y Pla Manlleu con 10.900 confinados

Barcelona, 8 jul (EFE).- Los Bomberos de la Generalitat centran este miércoles su máxima preocupación en la evolución de los incendios de Navarcles (Barcelona) y el Pla de Manlleu (Tarragona), que mantienen un potencial destructivo de "miles de hectáreas", en una jornada que mantiene a 10.900 personas confinadas.

Así lo han asegurado la consellera de Interior, Núria Parlon, y el jefe del cuerpo David Borrell en una comparecencia ante los medios en la que han advertido de que la simultaneidad de fuegos está "tensionando" la operativa de los Bomberos en un momento "complicado" de temperaturas extremas.

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Según los últimos datos oficiales, el grueso de los confinamientos se concentra en el incendio de Navarcles, con unas 9.000 personas recluidas en Sallent y Artés, seguido del Pla de Manlleu, con unas 1.600 personas en núcleos dispersos y masías de varias localidades, mientras que los 300 confinados restantes corresponden al fuego de Sentmenat.

Sin embargo, en Sentmenat la situación ha mejorado, de forma que Protección Civil ha levantado parcialmente el confinamiento en los núcleos de El Farell y Sant Sebastià de Montmajor, en Caldes de Montbui, aunque aún se mantiene en Guanta de Sentmenat.

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Borrell ha indicado que la situación actual es muy complicada porque a las temperaturas récord se suman humedades relativas inusualmente bajas, de entre el 15 y el 20 %, lo que crea una combinación "letal" con fuegos que aparecen al mediodía.

El frente que genera más complicaciones a esta hora es el de Navarcles, que afecta a una zona de interfaz urbano-forestal donde el fuego ha quemado una planta de reciclaje y ha obligado a proteger naves industriales, granjas y un parque de caravanas.

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En Navarcles, los bomberos cuentan con 49 dotaciones terrestres, once aéreas y dos aviones, además de otros dos anfibios del Gobierno.

Por su parte, el incendio del Pla de Manlleu avanza por una zona de núcleos pequeños y masías dispersas.

A pesar del riesgo, los Bomberos han explicado que intentarán pararlo en una zona de viñedos y han destacado como buena noticia que el fuego no ha generado piroconvección.

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Las próximas dos horas serán clave para confirmar si ambos incendios entran en vías de estabilización.

En el caso de este incendio, Agents Rurals han informado de que afecta a 80 hectáreas, el 80 % forestal y el resto agrícola.

Por otra parte, el incendio de Sentmenat (Barcelona) ha vivido una tarde mucho más tranquila y sin las reproducciones de la jornada anterior, por lo que prevén darlo por estabilizado este mismo anochecer, lo que ya ha permitido levantar el confinamiento de sus últimos 300 vecinos. EFE

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dic/mg/rf