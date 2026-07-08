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Blanca Martínez amplía su vinculación en el Heidelberg Volkswagen hasta 2028

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Las Palmas de Gran Canaria, 8 jul (EFE).- La central alicantina Blanca Martínez ha ampliado su vinculación contractual con el Heidelberg Volkswagen y seguirá defendiendo los colores de la entidad colegial hasta 2028, según ha anunciado este miércoles el club grancanario en un comunicado.

Tras llegar a Gran Canaria en la temporada 2023/2024, Martínez ha ido ganando importancia en el proyecto grancanario, "tanto dentro como fuera de la pista", por lo que su continuidad en el Heidelberg Volkswagen "asegura capacidad en el bloqueo, intimidación defensiva e intensidad en el trabajo diario y en la pista", donde ha cosechado grandes éxitos con la entidad.

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En sus años en el club del Colegio Heidelberg, Martínez "no ha parado de demostrar su implicación y su esfuerzo en cada entrenamiento y en cada partido para contribuir al crecimiento de la entidad y sus éxitos", resaltan desde la entidad.

Con los colores colegiales, la alicantina ha estado presente en todos los grandes éxitos del club, como la Liga Iberdrola 2024/2025, el título de Supercopa de España 2025, los dos subcampeonatos de Copa de la Reina en 2025 y 2026, así como las participaciones europeas en Liga de Campeones de la CEV y la Copa CEV.

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Tras firmar su continuidad en el Heidelberg Volkswagen, Blanca Martínez ha destacado su "alegría" por formar parte del proyecto una temporada más y que el club "apueste por mí" para seguir creciendo dentro de la entidad.

"Solo espero dar lo máximo posible, como he hecho en estos últimos dos años. Lo dejaré todo en cada entrenamiento para demostrar el potencial del equipo en cada partido", ha resaltado.

De cara a la temporada 2026/2027, la central española ha valorado que se haya formado un equipo "muy competitivo" para afrontar todas las competiciones nacionales y europeas y para pelear el objetivo de figurar en las posiciones de privilegio y las instancias finales.

Con la renovación de Blanca Martínez, el Heidelberg Volkswagen continúa dando forma a su plantilla de la temporada 2026/2027 tras los fichajes de Ale del Burgo, Louise Sansó, la colombiana Dayana Segovia, María Pérez, la venezolana Winderlys Medina, la chilena Florencia Giglio y Alessandra Hurtado, así como la continuidad de Claudia Figueroa.

En el apartado de salidas figuran la argentina Sofía Tummino, la chilena Beatriz Novoa, Cara McKenzie, la argentina Martina Bednarek, Anlène van der Meer, Patricia Aranda y la capitana Lola Hernández que, tras 12 años enrolada en las filas del Heidelberg Volkswagen y su cantera, ha puesto rumbo al Charleroi belga. EFE

phd/cda/apa

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