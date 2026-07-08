Barça y ElPozo arrancarán la 'Champions' ante Semey y Benfica como principales amenazas

Barcelona, 8 jul (EFE).- El Barça se medirá al Semey kazajo, el Lucenec eslovaco y el Minerva suizo, mientras que ElPozo Murcia jugará contra el Benfica portugués, el Tigers Roermond neerlandés y el HIT Kiev ucraniano en la Ronda Principal de la Liga de Campeones de fútbol sala, tras el sorteo celebrado este miércoles en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

El conjunto catalán, cuatro veces campeón de la máxima competición continental, regresará a la 'Champions' después de dos temporadas de ausencia, mientras que el cuadro murciano volverá a disputar el torneo seis años después con la ambición de ganarlo por primera vez.

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Los dos representantes españoles seguirán la ruta A de la Ronda Principal, que reúne a los doce participantes con un mejor coeficiente de la UEFA en cuatro grupos de cuatro equipos.

Esta primera fase se disputará del 27 de octubre al 1 de noviembre en un formato de 'liguilla' en una sede única, los tres primeros de cada grupo accederán a los octavos de final y los dos primeros serán cabezas de serie.

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Completarán el bombo los ocho mejores equipos procedentes de la ruta B de la Ronda Principal, que saldrán de los 44 aspirantes con un peor coeficiente.

El Barça disputará esta primera ronda en la pista del Lucenec eslovaco, mientras que ElPozo Murcia hará lo propio en el feudo del Tigers Roermond neerlandés.

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El vigente campeón europeo, el Sporting portugués, ha quedado encuadrado en el grupo 3 junto con el Étoile Lavalloise francés, Olmissum croata y el Stalitsa Minsk bielorruso, mientras que el grupo 2 estará formado por el Kairat Almaty kazajo, Anderlecht belga, United Galati belga y Beitar letón. EFE

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