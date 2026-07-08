Espana agencias

Barça y ElPozo arrancarán la 'Champions' ante Semey y Benfica como principales amenazas

Guardar
Google icon

Barcelona, 8 jul (EFE).- El Barça se medirá al Semey kazajo, el Lucenec eslovaco y el Minerva suizo, mientras que ElPozo Murcia jugará contra el Benfica portugués, el Tigers Roermond neerlandés y el HIT Kiev ucraniano en la Ronda Principal de la Liga de Campeones de fútbol sala, tras el sorteo celebrado este miércoles en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

El conjunto catalán, cuatro veces campeón de la máxima competición continental, regresará a la 'Champions' después de dos temporadas de ausencia, mientras que el cuadro murciano volverá a disputar el torneo seis años después con la ambición de ganarlo por primera vez.

PUBLICIDAD

Los dos representantes españoles seguirán la ruta A de la Ronda Principal, que reúne a los doce participantes con un mejor coeficiente de la UEFA en cuatro grupos de cuatro equipos.

Esta primera fase se disputará del 27 de octubre al 1 de noviembre en un formato de 'liguilla' en una sede única, los tres primeros de cada grupo accederán a los octavos de final y los dos primeros serán cabezas de serie.

PUBLICIDAD

Completarán el bombo los ocho mejores equipos procedentes de la ruta B de la Ronda Principal, que saldrán de los 44 aspirantes con un peor coeficiente.

El Barça disputará esta primera ronda en la pista del Lucenec eslovaco, mientras que ElPozo Murcia hará lo propio en el feudo del Tigers Roermond neerlandés.

El vigente campeón europeo, el Sporting portugués, ha quedado encuadrado en el grupo 3 junto con el Étoile Lavalloise francés, Olmissum croata y el Stalitsa Minsk bielorruso, mientras que el grupo 2 estará formado por el Kairat Almaty kazajo, Anderlecht belga, United Galati belga y Beitar letón. EFE

avm/xsf/jpd

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Como cada miércoles, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Zapatero mató el amor, según un estudio: los votantes del PP dejaron de casarse y tener hijos cuando el PSOE ganó las elecciones en 2004

Una investigación en Barcelona registra un descenso de los nacimientos mensuales entre los simpatizantes del PP tras la victoria socialista de 2004

Zapatero mató el amor, según un estudio: los votantes del PP dejaron de casarse y tener hijos cuando el PSOE ganó las elecciones en 2004

Un hospital de Barcelona presenta un nuevo medicamento que reduce a la mitad los días de migraña en pacientes sin otras opciones

Más de cinco millones de personas en España sufren de migraña

Un hospital de Barcelona presenta un nuevo medicamento que reduce a la mitad los días de migraña en pacientes sin otras opciones

La princesa Leonor aparece por sorpresa en el primer discurso público de la infanta Sofía y apoya a su hermana pequeña en Zaragoza

La hija mayor de los reyes ha sorprendido con una camisa de rebajas de Zara y un pantalón blanco

La princesa Leonor aparece por sorpresa en el primer discurso público de la infanta Sofía y apoya a su hermana pequeña en Zaragoza

La generación Z y los ‘millennials’ no emigran igual a Europa: los más jóvenes comparten piso y pagan 355 euros menos al mes

La edad y el presupuesto condicionan la primera residencia de quienes se trasladan por trabajo

La generación Z y los ‘millennials’ no emigran igual a Europa: los más jóvenes comparten piso y pagan 355 euros menos al mes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La DGT explica si te pueden multar por conducir sin camiseta o con chanclas: la decisión queda en manos del agente

La DGT explica si te pueden multar por conducir sin camiseta o con chanclas: la decisión queda en manos del agente

La Verja de Gibraltar desaparecerá el 15 de julio: así cambiará la frontera entre España y Reino Unido

Donald Trump ordena cortar “completamente” el comercio con España por ser un “socio terrible” de Estados Unidos: “Es una causa perdida”

Multas de hasta 3.000 euros por tener cámaras de vigilancia estas vacaciones: cómo instalarlas de forma legal y evitar problemas

Eran de uno de los señores de la guerra de Libia y ahora son de la Hacienda española: Vigilancia Aduanera utilizará dos patrulleras incautadas a mercenarios para luchar contra el narco

ECONOMÍA

La generación Z y los ‘millennials’ no emigran igual a Europa: los más jóvenes comparten piso y pagan 355 euros menos al mes

La generación Z y los ‘millennials’ no emigran igual a Europa: los más jóvenes comparten piso y pagan 355 euros menos al mes

Un joven de 22 años se compra una casa sin hipoteca y por menos de 40.000 euros: “No necesito que me avale nadie”

Pepe Álvarez de UGT responde a la idea de Feijóo sobre cobrar menos cuando faltas al trabajo: “Las bajas médicas son una cosa y el absentismo es otra”

La ciudad más barata para vivir como jubilado: alquileres desde 300 euros, patrimonio histórico y calidad de vida

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Suiza rompe un maleficio de 72 años y cita a la campeona Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

Suiza rompe un maleficio de 72 años y cita a la campeona Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

Suiza vence a Colombia en los penaltis y se cita con Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026: el resumen, en vídeo

El Rodri de la Eurocopa 2024 está de vuelta: el capitán de la selección española recupera su mejor versión ante Portugal y los datos lo confirman

Argentina se levanta de la lona para tumbar a Egipto y sellar el pase a cuartos del Mundial gracias a Messi, Enzo y Romero: los goles del partido, en vídeo

Marruecos vuelve a la carga contra Lamine Yamal: “No conozco a ningún español que se llame Jamel”