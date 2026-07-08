Aagesen asegura que "nunca" recibió ninguna indicación de Moncloa en los préstamos a Air Europa y Tubos Reunidos

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha negado haber recibido alguna indicación por parte de Presidencia del Gobierno sobre el sentido de los préstamos a empresas como Air Europa o Tubos Reunidos durante la pandemia.

Así se ha pronunciado Aagesen al inicio de su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), desde donde ha explicado que fue una de las vocales del Consejo Gestor del Fondo de Ayuda hasta que fue nombrada como vicepresidenta tercera.

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En cualquier caso, ha precisado que no pudo estar en la sesión que se habló del préstamo a Tubos Reunidos y el voto fue delegado al subsecretario del Ministerio para la Transición Ecológica.

Al ser preguntada por el PP si conocía al votar en los préstamos el presunto interés del exministro José Luis Ábalos en la operación de Air Europa, Aagesen ha dicho que lo desconocía y ha negado haber sido contactada por parte del entorno de Ábalos.

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