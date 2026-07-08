3-0. España golea a Croacia y se medirá en la final del Europeo sub-19 ante Alemania

(Actualiza el titular, el lead y los últimos párrafos con la victoria de Alemania en el m.91 sobre Ucrania por 1-2)

Redacción Deportes, 8 jul (EFE).- La selección española de fútbol sub-19 ganó este miércoles a la de Croacia por 3-0 en la semifinal del Europeo masculino de Gales, con goles de Xavi Spart, Ousmane Diallo y Hugo Salinas, y consiguió un billete para la final del torneo, en la que se medirá a Alemania este sábado.

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Después de una buena exhibición durante todo el Europeo, 'La Rojita' se metió en una final por tercer año consecutivo y luchará el sábado por conquistar su décimo título europeo.

Desde el primer minuto los de Paco Gallardo dominaron el encuentro con la posesión de la pelota gran parte del tiempo. El primer gol llegó en el minuto 12 tras un buen pase de José Antonio Morante que filtró el balón al área para que Thiago Pitarch asistiera a Xavi Espart, que, desde la frontal, chutó por abajo ajustado al palo largo.

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Tras el paso por los vestuarios, los de Paco Gallardo subieron la intensidad de juego. Thiago Pitarch dio su quinta asistencia en el campeonato, puso una parábola perfecta y Hugo Salinas marcó el segundo tanto para los españoles, algo que les dio tranquilidad.

Fue Ousmane Diallo quien sentenció el partido con el tercer gol tras la asistencia de Hugo López que dejó sin opciones al portero croata.

Por su parte, Alemania eliminó a Ucrania en el tiempo de descuento gracias a los goles de Otto Stange que puso el 1-1 en el minuto 48 y Francis Onyeka que sentenció con el 1-2 en el minuto 91.

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Ucrania se adelantó en la primera parte al marcar el 1-0 gracias a único tanto de Vitaliy Hlyut.

'La Rojita' se medirá en la final del Europeo de Gales con Alemania este sábado a la que ya goleó por 4-0 en fase de grupos el pasado sábado. EFE

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