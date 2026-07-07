Una concentración apoya a inquilinas de los inmuebles allanados por la fuerza en Sevilla

Sevilla, 7 jul (EFE).- Un centenar de personas se ha concentrado la tarde de este martes en la calle Castellar de Sevilla en apoyo a las inquilinas de unos locales y una vivienda a las que han intentado desalojar por la fuerza, en una operación en la que han sido detenidos tres componentes de una empresa de desocupación.

Según han informado a EFE fuentes del Sindicato de Inquilinas, en torno a las 20.00 horas se han ido concentrando en torno al edificio vecinos de la calle o de distintos puntos de la ciudad, después de que esta tarde tres personas fuesen detenidas por la Policía Nacional cuando intentaban desocupar violentamente estos locales en la calle Castellar, donde sus inquilinos mantienen desde hace meses un conflicto con la propiedad del edificio para evitar ser desalojados.

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La concentración se ha desarrollado de forma pacífica ante el edificio, donde se puede ver una pancarta con el lema 'El barrio tiene razones, defiende los corralones'.

Poco después de las 21.00 horas los concentrados han terminado la concentración, con un aplauso a las personas que siguen en el interior de los corralones.

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En un comunicado, el Sindicato de Inquilinas ha manifestado que la propiedad del edificio ha contratado a una empresa de desocupación “que ha allanado la vivienda de las inquilinas con contrato en vigor, expulsando por la fuerza a las personas que allí se encontraban”.

El Sindicato ha aportado un vídeo en el que, según ha indicado, se ve cómo “los matones han ejercido una violencia física extrema, necesitando siete personas atención médica hospitalaria”.

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Entre las personas heridas se encuentra un reportero gráfico de 'ABC' que estaba trabajando en la calle, y que según este rotativo fue atacado con gas pimienta por uno de los desocupadores.

El sindicato ha señalado que al recuperar las inquilinas la posesión de su vivienda, se ha comprobado que faltaban documentos y objetos personales, como ordenadores y teléfonos móviles, “hechos que la Policía se ha negado a investigar 'in situ'”.

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En la nota, la organización sindical ha explicado que todo se debe al acuerdo de compraventa por 12 millones de euros existente entre Garajes Santa Inés S.L. y Arenas de la Bellida S.L., del empresario promotor del Aeropuerto de Huelva, “quien quiere desarrollar un hotel en los corralones, expulsando a las inquilinas de sus viviendas, los talleres de artesanos, así como el colegio Calderón de la Barca”.

Ha recordado que el pasado 25 de mayo se produjo un incendio en el cuadro eléctrico principal que dejó inutilizable la instalación de la vivienda alquilada, todo ello en unos corralones que gozan de una protección patrimonial en el catálogo urbanístico.

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Los tres detenidos se encuentran en las dependencias centrales de la Policía Nacional en Sevilla, y las fuentes consultadas han indicado que en las próximas horas se podrían producir más detenciones relacionadas con este suceso. EFE

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