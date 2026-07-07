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Mostafa Ziko, tras la eliminación de Egipto ante Argentina: "El torneo estuvo amañado"

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Redacción deportes, 7 jul (EFE).- El jugador de la selección de Egipto, Mostafa Ziko, criticó este martes la actuación arbitral del partido en el que su equipo cayó eliminado del mundial tras sufrir una rápida remontada ante Argentina, que fue capaz de revertir un 0-2 en apenas 13 minutos para imponerse por 3-2 y llevarse el billete a los cuartos de final.

En declaraciones posteriores a la finalización del encuentro, el jugador egipcio, que anotó el 0-2 en el minuto 67 y vio como el VAR le anuló previamente otro tanto al determinar que existía falta sobre un futbolista argentino en el inicio de la jugada del gol, felicitó a Argentina por el pase a la siguiente ronda y afirmó que "el torneo estuvo amañado".

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"No necesitaron nada más... el árbitro fue injusto, injusto, injusto, injusto. La Copa está dirigida hacia Argentina", señaló el atacante egipcio visiblemente decepcionado. EFE

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