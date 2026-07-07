La hora del 'sprint'

Foix (Francia), 7 jul (EFE).- El calor volverá a ser el gran protagonista de la cuarta etapa del Tour de Francia, diseñada para una pelea al 'sprint', el primero de la edición, en las calles de Pau, la tercera más visitada por el pelotón centenario.

Solo París y Burdeos han albergado más metas de la prueba que Pau, la puerta de los Pirienos, que será el escenario de una llegada masiva de una etapa que habrá comenzado en Lannemezan y que apenas cuenta con 158,3 kilómetros.

PUBLICIDAD

El Col de Beleix, un kilómetro de ascenso al 8,8 % de pendiente media, con su cima situada a 26 kilómetros para la llegada no parece suficiente para impedir que los equipos de los 'sprinters' se organicen para disputarse la victoria.

Hay que remontarse a 2015 para conocer una edición en la que la primera llegada masiva tuviera lugar más tarde, pero las ocasiones no son demasiadas para esa especialidad, así que todo hace indicar que no la dejarán escapar.

PUBLICIDAD

La previsión meteorológica anuncia 34 grados en el momento en el que los 'sprinters' estén jugándose la victoria.

El pelotón de los favoritos guardará fuerzas para la etapa del jueves, que incluye el ascenso al Tourmalet, primera gran cita con la alta montaña.

PUBLICIDAD

- Etapa 4: Lannemezan - Pau, 158,3 kilómetros

Salida: 14.15 horas (12.15 GMT)

Llegada prevista: 17.46 horas (15.46 GMT)

.Montaña:

Cota de Baleix (3a), a 25,6 de meta. EFE