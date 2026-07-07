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Infantino condena públicamente los comentarios "racistas" de Celeste Amarilla hacia Mbappé

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Redacción deportes, 7 jul (EFE).- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, condenó "de forma inequívoca" los comentarios "racistas" dirigidos por la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra el futbolista francés Kylian Mbappé tras la derrota de Paraguay en octavos de final del Mundial de fútbol frente a Francia (0-1).

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Infantino afirmó que "todo el mundo del fútbol y la sociedad se solidarizan con el capitán de la selección francesa" y defendió que todos "debemos luchar contra el racismo y derrotarlo juntos".

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"El fútbol ha demostrado durante este Mundial de la FIFA lo poderoso que es como factor de unión en la sociedad: nuestro deporte debe seguir siendo un espacio inclusivo y seguro para todos, y debemos continuar con nuestros esfuerzos para erradicar el flagelo del racismo de nuestro hermoso deporte y de la sociedad", señaló el dirigente.

La polémica llega después de que la política paraguaya lanzara el pasado sábado insultos considerados racistas contra el futbolista francés Kylian Mbappé, a quien llamó "soberbio, nuevo rico, prepotente y feo". Además, Amarilla cuestionó también su origen y nacionalidad, al apuntar que es un "camerunés colonizado" que finge ser francés.

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"Bruto ni siquiera aprendió a escribir. En lugar de la leche de su madre, chupó cocos y lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés", afirmó la paraguaya en su cuenta de X.

En respuesta a los agravios, Mbappé calificó a la senadora como una "mujer despreciable e indigna de su cargo", dichos por los que Amarilla pidió al jugador una disculpa, si bien matizó la reacción del futbolista al apuntar que es un plan ideado por la FIFA.

Las declaraciones de la política latinoamericana provocaron también las reacciones tanto del Gobierno francés, que condenó los insultos por medio de su ministra de Deportes, Marina Ferrari, como de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), que comunicó que "presentará" una denuncia ante la fiscalía por las declaraciones "racistas" de la senadora.

También se pronunciaron al respecto el Gobierno de Paraguay, que deploró los comentarios de la senadora opositora Celeste Amarilla hacia el delantero Kylian Mbappé y aclaró que corresponden a una "responsabilidad individual", y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que denunció los comentarios "racistas y deshumanizantes".

El último en censurar públicamente las palabras de Celeste ha sido el Real Madrid, que mostró este martes a través de un comunicado su "más rotundo rechazo" a las "lamentables manifestaciones racistas y xenófobas" vertidas por la senadora paraguaya contra su delantero por ser "impropias de una representante política". EFE

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