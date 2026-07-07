Balogun: titular, aplacado y doblegado tras la vorágine mundial

Iñaki Dufour

Redacción deportes, 6 jul (EFE).- Convencido de la justicia de la decisión del Comité Disciplinario de la FIFA y pese a la amenaza de la Real Federación Belga de Fútbol de impugnar el partido, Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, contó en el once titular y durante 92 minutos con Folarin Balogun en los cuartos de final ante Bélgica, con todos los focos sobre él, aplacado por su rival y derrotado por 1-4 tras la vorágine de las últimas 40 horas.

PUBLICIDAD

Bien controlado por los centrales de Bélgica, sobre todo un omnipresente Nathan Ngoy, que sí cumplió sanción por su expulsión frente a Irán en la segunda jornada del torneo, cuando Bélgica marcó el 0-1, en el minuto ocho y medio, él ni siquiera había tocado el balón. No lo hizo hasta más allá, hasta el minuto 10. Fue creciendo. De menos a más.

Sí fue el objeto de la falta que derivó en el afortunado 1-1 de Estados Unidos a la media hora del encuentro. La falta lanzada por Malik Tillman se adentró en la portería de Thibaut Courtois por el rebote decisivo en Hans Vanaken. El 1-2 de Bélgica fue inmediato, de Charles de Keteleare. Después tuvo su única ocasión Balogun, demasiado alta. Y, por más que se animó en el segundo tiempo su equipo, el 1-3 de Hans Vanaken fue definitivo.

PUBLICIDAD

No marcó, cuando tuvo la mejor ocasión de su equipo ante Thibaut Courtois, que cubrió su portería. El remate de Balogun fue contra su cuerpo. El de Romelu Lukaku, ya al final, fue el 1-4.

Balogun era la figura más visible del equipo estadounidense en este Mundial, tanto como toda la polémica que ha originado su disponibilidad para el encuentro tras la expulsión con tarjeta roja frente a Bosnia-Herzegovina en el duelo anterior o como para la intervención de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, con una llamada a Gianni Infantino, su homólogo en la FIFA.

PUBLICIDAD

En suspenso (y en el ojo del huracán) su partido de sanción, sujeto a un periodo de prueba de un año; apto para jugar a ojos de la FIFA, de la selección estadounidense y del mundo, fue titular como no podía ser de otra forma por sus méritos deportivos hasta ahora en el torneo, con tres goles en la delantera estadounidense y ahora en cuartos ante Bélgica.

Estados Unidos se exponía a una impugnación del partido, tal y como anunció la Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) tras la decisión del Comité de Apelación de la FIFA, que consideró que la solicitud en ese sentido presentado por el organismo belga era “inadmisible, alegando que la RBFA no es parte en el procedimiento y, como tal, no tiene legitimación para apelar la decisión” del Comité de Disciplina sobre Balogun.

PUBLICIDAD

Una vez recibida esa comunicación, la Federación Belga de Fútbol, cuya última instancia deportiva posible contra la suspensión de la sanción del delantero estadounidense está en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), informó ya horas antes a su homóloga de Estados Unidos que va a “impugnar la elegibilidad del jugador en caso de que este figure en la hoja del árbitro”, porque “esto deja abiertas todas las acciones posteriores” al respecto que pueda tomar. Y Balogun figuró en la hoja de alineaciones del partido.

Desde la tarde del día anterior en Europa (la mañana del domingo en Estados Unidos), desde el momento en que la FIFA dio vía libre para jugar a Balogun contra Bélgica al dejar en suspenso su sanción de un encuentro por su expulsión por roja directa ante Bosnia-Herzegovina, el Mundial entró en una vorágine, que creció con el paso de las horas.

PUBLICIDAD

Y más aún con la declaración de este lunes de Donald Trump, horas antes del partido, en un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca: “Una cosa es sancionar a alguien por un partido, pero ¿cómo se le sanciona por un partido que aún no se ha jugado? Es muy injusto. No se puede hacer eso. Así que sí, solicité una revisión por parte de la FIFA”.

“Eso no fue una falta, ni siquiera una infracción, fueron dos tipos corriendo a toda velocidad que chocaron entre sí, como si no pudieras poner tu pie correctamente sobre el pie de otra persona cuando vas, no, estos eran dos grandes atletas que se enredaron, y este árbitro, que es un poco sospechoso, si revisas su pasado. Pedí una revisión porque no pensé que fuera falta, y ya sabes, repito, soy bueno en estas cosas”, remarcó Trump.

PUBLICIDAD

Después, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, admitió la llamada de Trump: “Sí, discuto regularmente asuntos relacionados con el Mundial con el presidente de Estados Unidos y sí, recibí una llamada del presidente Donald Trump, del mismo modo que recibo llamadas de jefes de Estado, funcionarios gubernamentales, partes interesadas del fútbol y ejecutivos de negocios de todo el mundo sobre muchos asuntos". Pero defendió, a la vez, que se trata de una decisión "independiente" del Comité Disciplinario de la FIFA.

“Leo las decisiones de la Comisión Disciplinaria de la FIFA cuando se publican. A veces me sorprenden. A veces estoy de acuerdo con ellas y a veces no lo estoy. Lo que siempre hago, sin embargo, es respetar esas decisiones y la autonomía de las comisiones que las toman”, apuntó Infantino, en el comunicado publicado en los canales oficiales de la FIFA.

PUBLICIDAD

Y, a medida que se acercaba el encuentro, también se defendió la presidencia del Comité Disciplinario de la FIFA: matizó que la sanción no está suspendida, sino inactiva durante el periodo de prueba de un año sin cometer otra infracción similar, y remarcó que tomó tal decisión “teniendo en cuenta todas las circunstancias específicas que rodearon el incidente y las pruebas disponibles”.

Y justificó: “Revisar las consecuencias legales de las tarjetas rojas en el fútbol no es nada nuevo en el juego moderno. Por ejemplo, en la mayoría de las ligas de primer nivel pertenecientes a asociaciones miembro afiliadas a la UEFA (el organismo europeo también fue muy crítico con la decisión de la FIFA sobre Balogun), la anulación de las tarjetas rojas es una medida disciplinaria común”.

PUBLICIDAD

“Sin embargo, esto nunca ha suscitado preocupaciones sobre cruzar ninguna ‘línea roja’. Y, de nuevo, se debe enfatizar que, en la decisión bajo escrutinio, la tarjeta roja no fue anulada. Suspender los efectos de una tarjeta roja basada en una disposición explícita de las regulaciones aplicables es una medida mucho más equilibrada”, señaló dicho comité.

No estaban todos de acuerdo, sobre todo en Bélgica. El día anterior, Rudi García, su seleccionador, ya habló del ‘perdón’ a Balogun. “No sabía que el día 5 de julio se había convertido en el día de los inocentes. No es que estemos defendiendo nuestra selección o nuestra federación, defendemos la integridad del fútbol. Es la primera vez en la historia de la Copa Mundial que se toma una decisión de esta naturaleza”.

Y, al contrario, Mauricio Pochettino defendió la determinación de la FIFA: “Es justa la decisión, porque nunca era una roja. Hay un error y hay un castigo que es demasiado grande para un equipo y, sobre todo, para una acción que es involuntaria. Me parece que todo el mundo lo ha dicho. El 99,9 por ciento de las personas de fútbol han dicho que fue una sanción injusta. “Ha habido evidencias de cosas en el pasado que hacen que se pueda suspender una sanción y se pueda cumplir en el tiempo”. EFE

(foto)