Ven la luz los papeles de un médico con datos sobre la represión franquista en El Bierzo

Valladolid, 6 jul (EFE).- La represión franquista en la comarca leonesa del Bierzo, a partir del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y durante la dictadura subsiguiente, cuenta con abundantes datos procedentes de la información recabada por el fallecido médico Emilio Barcia, que ahora han comenzado a ver la luz por primera vez.

Durante su actividad profesional, en esa comarca por la que se desplazaba desde Ponferrada (León), aprovechaba sus visitas y atenciones médicas para recoger de forma metódica abundante información que sistematizó en un archivo entonces clandestino y cuyos primeros documentos han empezado a ver la luz estos días.

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La Asociación Cultural La Peñina, con sede en Fabero (León), custodia el archivo de Emilio Barcia que consta de anotaciones manuscritas, fotografías cedidas por familiares de represaliados, árboles genealógicos e incluso croquis de los lugares donde pueden encontrarse sepultados en fosas comunes.

La localización de las fosas, las acusaciones vertidas contra los ejecutados, propiedades y pertenencias confiscadas, además de nombres de los presuntos responsables de la represión también figura en este depósito documental junto a los testimonios recabados y que se encontraban en la consulta donde ejerció el facultativo.

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El cineasta Santiago García, portavoz de la Asociación Cultural La Peñina, a través de una nota enviada a los medios de información, ha recordado al médico Emilio Barcia como "la persona que más años y esfuerzos ha dedicado a recopilar información sobre represaliados bercianos", por lo que su labor "merece reconocimiento y difusión".

Tras su fallecimiento, en la consulta profesional, aparecieron "miles de documentos, anotaciones, fotografías, nombres, testimonios y otros datos recogidos en diversos municipios del Bierzo.

Toda esta información "tiene que salir a la luz: el trabajo de Barcia, que incluso le llevó a viajar a diferentes países para seguir el rastro de historias familiares y completar los relatos de algunos de sus informantes, merece un enorme reconocimiento por el esfuerzo constante y discreto que realizó durante tantos años", añade Chago.

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Llevó "una especie de doble vida investigadora que sorprenderá incluso a muchas personas que lo conocieron cuando se conozca la dimensión de su labor", asegura en la nota difundida.

"Además de ayudar a muchas familias a conocer lo sucedido con sus seres queridos, permitirá recomponer un puzzle histórico del que todavía faltan muchas piezas en El Bierzo", prosigue Santiago García, quien durante años ha estudiado este archivo y contrastado la información con testimonios orales y sumarios conservados en el Archivo Militar del Ferrol para completar los papeles de Barcia.

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Durante las próximas semanas irán apareciendo más documentos procedentes del legado de Barcia, ha anunciado el portavoz de una asociación cultural creada en 2012 para la investigación y difusión de la memoria democrática. EFE