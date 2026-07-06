Una yudoca con síndrome de Down protagonizará la nueva saga de Jon Arretxe

Gijón, 6 jul (EFE).- Tras haber concluido la saga del detective Touré, el escritor Jon Arretxe ha iniciado otra serie con el personaje de Zuriñe Ruiz de Gordoa, una yudoca con síndrome de Down que ha creado en su última novela, 'Cerdos y amapolas'.

Arretxe (Basauri, Bizkaia, 1973) ha confirmado que ha comenzado la escritura de una segunda novela con el personaje de Zuriñe, que en 'Cerdos y amapolas' comparte protagonismo con Gabriel Abrisketa, un empresario corrupto, y el fabricante de chistorras Fermín Bakaikoa.

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El escritor ha cambiado el registro después de una serie de televisión y once títulos del detective Touré, dejando de lado la crítica social de la novela negra para adentrarse en un tipo de literatura "más divertida".

En la presentación de 'Cerdos y amapolas' en la Semana Negra de Gijón, el autor ha dicho que decidió "matar a Touré" en la novela 'Números rojos' que concluye la saga porque le "aterraba" la idea de repetirse.

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"Necesitaba un cambio, salir a respirar, y en esta novela no hay crítica social sino una historia divertida de un grupo de delincuentes que roban no por necesidad sino por vicio", ha explicado.

El autor ha creado el personaje de Zuriñe Ruiz de Gordoa, como "una conseguidora" que resuelve situaciones adversas con sagacidad o recurriendo a su condición de yudoca para "repartir mamporros".

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Arretxe ha admitido que este personaje le "gustó tanto" que será la protagonista de una segunda novela, y "quizás de toda una saga".

El autor de libros de literatura de viajes como '7 colores', 'Tubabu' o 'El sur de la memoria', y de policiales de lo que se conoce como 'Txapela Noir' al estar ambientados en el País Vasco, además de la serie de Touré, ha admitido la posibilidad de retomar el género negro, "aunque ahora no es el momento".

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La serie del detective Touré, creada por David Pérez Sañudo y Carlos Vila Sexto, para Televisión Española, basada en sus novelas, ha contribuido a una mayor difusión de la obra del escritor vasco.

Arretxe ha considerado que 'Cerdos y amapolas' contiene "todos los elementos para ser una buena película", aunque de momento no ha recibido ninguna oferta. EFE

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