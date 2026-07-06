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UEFA tacha de "incomprensible e injustificable" la suspensión de la tarjeta roja a Balogun

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Madrid, 6 jul (EFE).- La UEFA calificó este lunes como "inaudita, incomprensible e injustificable" la decisión de la FIFA de suspender la sanción por tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun, tras la que podrá jugar contra Bélgica en los octavos de final dle Mundial este lunes.

En un comunicado, la UEFA aseguró que "el fútbol, como cualquier otro deporte, se basa en reglas que son el pilar de una competición justa, honesta y transparente". "A veces las reglas están abiertas a interpretación. En este caso, no", añadió.

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El organismo sostuvo que "la suspensión automática de un mínimo de un partido tras recibir una tarjeta roja no es una opción discrecional y no requiere la decisión de un órgano competente para aplicarse" y que "cuando la certeza de las reglas ya no está garantizada por sus guardianes, la integridad del juego se pone en juego. EFE

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