Toda España bajo aviso por calor, con quince CCAA en nivel naranja y dos en amarillo

Madrid, 6 jul (EFE).- Toda España está hoy bajo riesgo por calor. Quince comunidades autónomas activarán avisos naranjas (peligro importante) por temperaturas muy altas, hasta 42 grados en puntos de Zaragoza, Córdoba y Sevilla, mientras que las otras dos restantes, hasta completar las diecisiete, lo harán con nivel amarillo (peligro bajo).

De acuerdo a las previsiones, estarán en aviso naranja a partir del mediodía las siguientes comunidades: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, ambas Castillas, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana. Asimismo activará dicha alerta la isla de Gran Canaria (Canarias) a partir de las 11 horas.

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Las otras dos comunidades que activarán también avisos, aunque de nivel amarillo, son Baleares y Murcia, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este lunes, día álgido de la nueva ola de calor que sacude a España, podrán alcanzarse puntualmente hasta 42 grados en la Ribera del Ebro (Zaragoza), y en las campiñas cordobesa y sevillana.

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Las máximas superarán los 36-38 grados en muchas zonas del país y los 39-41 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, el cuadrante suroeste y, puntualmente, en el interior de Galicia y las zonas bajas del Pirineo de Lleida.

En concreto se alcanzarán hasta 41 grados en las zonas de Morena y Condado (Jaén), y en el valle del Guadalquivir en esa misma provincia. También en la depresión central de Tarragona (Cataluña).

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Asimismo, se registrarán hasta 41 grados en distintos puntos de Badajoz y de Cáceres (Extremadura), y en la ribera del Ebro de Navarra.

Hasta 40 grados se alcanzarán en la campiña gaditana; Aracena, Andévalo y Condado (Huelva); sur de Huesca, bajo Aragón de Teruel, zonas de Zaragoza y diversos puntos de Ciudad Real y Extremadura.

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Igualmente en el valle del Tajo (Toledo), depresión central de Lleida, centro de Navarra, Ribera de Ebro riojana o en el interior sur de Valencia.

En el caso de Madrid, los termómetros podrán subir hasta 39 grados en toda la provincia salvo en la sierra, en donde las máximas se quedarían en 37 grados. EFE

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