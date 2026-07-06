Temas del día de EFE España del lunes 6 de julio de 2026 (13:40 horas)

OLA CALOR

Madrid - La ola de calor alcanza hoy y mañana su punto álgido, con máximas de hasta 43 grados

(Texto enviado a las 12:08; 710 palabras) (Foto) (Vídeo)

- Toda España bajo aviso por calor, con quince CCAA en nivel naranja y dos en amarillo

(Texto enviado a las 8:00; 351 palabras) (Foto) (Vídeo)

- Adaptar la casa, no beber alcohol, mojarse: los consejos de la ONU ante una ola de calor

(Texto enviado a las 10:45; 549 palabras)

INCENDIOS FORESTALES

Madrid - La ola de calor eleva a niveles "muy altos o extremos" el peligro de incendios en España

(Texto enviado a las 9:43; 221 palabras)

Barcelona - Pendientes del calor y del viento para dar por controlado incendio de La Bisbal (Girona)

(Texto enviado a las 8:45; 406 palabras) (Foto) (Vídeo)

València - Los medios aéreos se incorporan al amanecer al incendio forestal de Soneja (Castellon)

(Texto enviado a las 7:52; 277 palabras)(Foto) (Vídeo)

Zaragoza - El control del incendio de Loporzano (Huesca) deja volver a evacuados y abrir carreteras

(Texto enviado a las 10:56; 390 palabras) (Foto) (Vídeo)

Valladolid - Desconfinados vecinos de Ribota (León) tras mejorar evolución del fuego en Picos de Europa

(Texto enviado a las 11:35; 303 palabras)

CALIDAD DEMOCRACIA

Madrid - Tres de cada cuatro españoles no ve imparcial a la justicia cuando investiga a partidos, según el CIS

(Texto enviado a las 12:56; 163 palabras)

SOCIEDAD FAMILIAS

Madrid - Feijóo promete implantar a nivel nacional la ley del concebido no nacido de Ayuso

(Texto enviado a las 11:03; 189 palabras)

BEGOÑA GÓMEZ

Madrid - Peinado está de vacaciones y otro juez decidirá sobre el viaje de Begoña Gómez a Turquía

(Texto enviado a las 13:34; 364 palabras)

- Las acusaciones piden a Peinado que Begoña Gómez testifique por un contrato a Barrabés

(Texto enviado a las 11:59; 437 palabras)

DELCY RODRÍGUEZ

Delcy Rodríguez demanda a Aldama para que se retracte de incrimarla en el sobre de PDVSA

(Texto enviado a las 11:24; 534 palabras)

CASO KOLDO

Madrid - Admitida a trámite la demanda de Bolaños contra Aldama por acusarle de intento de soborno

(Texto enviado a las 13:20; 229 palabras)

AUTONOMÍAS DÉFICIT

Madrid - Hacienda ofrece a las autonomías un margen de déficit del 0,1 % del PIB anual hasta 2029

(Avance enviado a las 13:38; 341 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Hacienda comunica a las autonomías que el año que viene recibirán recursos históricos

GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - Feijóo pide que se aumente la seguridad en el voto por correo de residentes en el exterior

(Texto enviado a las 11:29; 531 palabras) (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Ayuso cree que España está en una senda "desconocida" en la que peligran las instituciones

(Texto enviado a las 12:11; 326 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Podemos considera "patético" que Sánchez mantenga a la directora de la Guardia Civil

(Texto enviado a las 12:24; 261 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SANFERMINES 2026

Pamplona - Con el lanzamiento del chupinazo comienzan los Sanfermines con altas temperaturas y la sanidad pública como protagonista

(Texto enviado a las 12:30; 656 palabras) (Foto) (Vídeo)

MIGUEL ÁNGEL BLANCO (Entrevista)

Madrid - Un documental repasa la 48 horas de Miguel Ángel Blanco que siguen en la memoria colectiva. Belén Escudero

(Texto enviado a las 12:53; 795 palabras) (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

MODA TENDENCIAS

Madrid - Las tendencias van por un lado y el código de vestuario por otro. Inmaculada Tapia

(Texto enviado a las 10:00; 758 palabras)

PENDIENTES

ORDENADOR CUÁNTICO

San Sebastián - El ordenador cuántico IBM Quantum System Two, inaugurado el pasado octubre en San Sebastián y considerado el más potente de Europa, cubre una nueva etapa con la presentación de su protocolo de uso para empresas e instituciones.

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NOCHES DEL BOTÁNICO

Madrid - El compositor Danny Elfman presenta en Noches del Botánico un recorrido por algunas de las bandas sonoras más icónicas de su carrera, estrechamente vinculadas al universo cinematográfico de Tim Burton, con películas como 'Beetlejuice' o 'Pesadilla antes de Navidad'.

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FESTIVAL MÉRIDA

Mérida - El Festival de Mérida presenta 'Electra Jonda', una versión de Juan Guerrero Zamora que traslada la acción del mito a un cortijo andaluz, de cantes y bailes, con personajes de pasiones perfectamente reconocibles hoy día sin perder los elementos esenciales que caracterizan a una tragedia.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

13:30h.- Madrid.- ESPAÑA ARBITRAJE.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, interviene en el acto de firma del Acuerdo de Sede entre España y la Corte Permanente de Arbitraje (CPA). Palacio de Viana.

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20:30h.- Sevilla.- BLAS INFANTE.- Homenaje a Blas Infante, padre de la patria andaluza, en el 141 aniversario de su nacimiento. Real Alcázar.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

16:00h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- DEFENSA GEOPOLÍTICA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, participa en el curso de verano del CEU 'La economía española en el marco geopolítico actual'. Real Centro Universitario Escorial-María Cristina. (Texto) (Foto)

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SOCIEDAD

09:00h.- Atapuerca (Burgos).- ARQUEOLOGÍA ATAPUERCA.- Visita a los yacimientos de Atapuerca, donde sus responsables cuentan cómo se desarrollan las excavaciones de este verano. (Texto) (Foto)

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10:00h.- San Sebastián.- UNIVERSIDAD DEUSTO.- Celebración del V Congreso Internacional sobre los nuevos desafíos de los derechos humanos. Deusto.

10:30h.- Santander.- GASTRONOMÍA UIMP.- El chef Joan Roca habla sobre 'La gastronomía que cambió el mundo' en el curso "La gastronomía: un activo estratégico del país". Palacio de la Magdalena.

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10:30h.- San Sebastián.- ORDENADOR CUÁNTICO.- El Gobierno vasco presenta el protocolo de uso que permitirá poner el ordenador cuántico IBM Quantum System Two a disposición de empresas e instituciones. Edificio Ikerbasque. Avd. Tolosa, 72. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- SISTEMA SANITARIO.- Presentación del informe 'Acting Early on NCDs Spain' a solicitud de la Alianza para la Sostenibilidad y Resiliencia del Sistema Sanitario (PHSSR). Congreso.

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11:00h.- Barcelona.- DISEÑO COSTA.- Presentación del Año Joan Costa, dedicado al centenario del nacimiento del diseñador que creó marcas icónicas, como Telefónica, IBM, La Caixa, Seat, Renfe o Agbar. Casa Cupra Raval. (Texto)

11:00h.- Madrid.- JUVENTUD PARTICIPACIÓN.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, interviene en la presentación del estudio 'Desconexión y futuro: una juventud atrapada', de Ayuda en Acción. c/ Marqués del Riscal, 16. (Texto) (Vídeo) (Audio)

11:30h.- Madrid.- TECNOLOGÍAS SANITARIAS.- La ministra de Sanidad, Mónica García, inaugura el acto de presentación del Real Decreto 415/2026, de 27 de mayo, por el que se regula la Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS), que agilizará el acceso de los pacientes a los tratamientos más innovadores. Ministerio. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:30h.- Vitoria.- VACACIONES SAHARAUIS.- El ayuntamiento ofrece una recepción a los niños saharauis que participan en el programa 'Vacaciones en paz 2026'.

12:00h.- Pamplona.- SANFERMINES 2026.- Chupinazo con el que comienzan las fiestas de San Fermín 2026. Asiste la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. Casa Consistorial. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- ATENCIÓN DEPENDENCIA.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, atiende a los medios de comunicación antes de presidir (12:00) la Mesa de Diálogo Social en Autonomía Personal y Dependencia. Ministerio. (Texto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Madrid.- MUJERES GITANAS.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, asiste al pleno de constitución de la Red de Mujeres Gitanas. Ministerio.

12:30h.- Lebrija (Sevilla).- VIRUS NILO.- La Diputación y el Colegio de Farmacéuticos presentan la campaña en la que colaboran para concienciar e instruir a la población sobre la prevención de las picaduras de mosquitos. Farmacia Santa Brígida. c/ Ronda la Mina, 4.

13:00h.- Barcelona.- INFANCIA PALESTINA.- Rueda de prensa de los grupos parlamentarios de ERC, Comuns y CUP con representantes de la ONG Mundubat sobre la infancia en Palestina. Parlament. (Texto)

15:30h.- Madrid.- GOBIERNO MADRID.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se reúne con la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León. Ministerio.

18:00h.- Avilés (Asturias).- BIENAL CLIMÁTICA.- La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, interviene en el acto de inauguración de la exposición '¡Aquí hay petróleo!', producida por una colaboración entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Círculo de Bellas Artes e integrada en las actividades de la Bienal Climática. Centro Municipal de Arte y Exposiciones. c/ Llano Ponte, 49.

18:30h.- Madrid.- VIOLENCIA SEXUAL.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, interviene en la presentación del informe sobre violencias sexuales de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Círculo de Bellas Artes.

19:00h.- Barcelona.- ECONOMISTAS PREMIOS.- El Col·legi d'Economistes de Catalunya celebra la Nit dels Economistes, en la que distingue al presidente de Repsol, Antoni Brufau, como colegiado de mérito, y a la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, como colegiada de honor. CaixaForum Barcelona.

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Madrid.- CULTURA PATRIMONIO.- Jordi Martí Grau, secretario de Estado de Cultura, y Ángeles Albert de León, directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, inauguran el curso de verano 'Patrimonio cultural y cambio climático', que organiza la UCM. Museo de América. Avd. Reyes Católicos, 6.

10:00h.- València.- TOROS VALÈNCIA.- El torero valenciano José Pacheco. El Califa, entrega el traje de luces que utilizó cuando tomó la alternativa el 1 de mayo de 1996, con motivo del 30 aniversario de esa efeméride. Plaza de toros.

10:30 hora local.- Las Palmas de Gran Canaria.- FESTIVAL SONORA.- El Festival Sonora presenta el cartel completo y la programación de actividades para su edición de 2026 con la presencia de los músicos Iván Torres, Fran de Armas y Daniel Coronado. Plaza de Santa Ana. (Texto) (Foto)

11:00h.- Murcia.- FLAMENCO FESTIVAL.- Presentación de la agenda cultural del XLVI Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro. Auditorio Víctor Villegas. (Texto) (Foto)

11:30h.- Gijón.- SEMANA NEGRA.- El escritor vasco Jon Arretxe y el extremeño Luis Roso mantienen sendos encuentros con la prensa en la Semana Negra de Gijón. Hotel Don Manuel. (Texto) (Foto)

11:30h.- Mérida.- FESTIVAL MÉRIDA.- Presentación de 'Electra Jonda' por parte del director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro; el director del espectáculo, Manuel Canseco; el coreógrafo Manuel Segovia; y el elenco al completo encabezado por Alejandra Torray, Carolina Lapausa y Juan Gea. c/ Santa Julia, 5. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- LITERATURA ESCRITORAS.- Las escritoras Cristina Fernández Cubas, Pilar Adón y Valeria Correa Fiz y la catedrática Teresa Gómez Trueba participan en la mesa redonda 'Miradas de autora', del curso 'Escritoras españolas e hispanoamericanas de lo insólito y lo fantástico' organizado por la UCM. Cuartel de Inválidos y Voluntarios a Caballo.

16:30h.- Madrid.- SECTOR VIDEOJUEGOS.- Presentación del Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos 2025. ICEX. Paseo de la Castellana, 278. (Texto)

18:30h.- Pamplona.- SANFERMINES TOROS.- Andy Cartagena, Roberto Armendáriz y Guillermo Hermoso de Mendoza protagonizan el festejo de rejones de la feria de San Fermín. Plaza de toros. (Texto) (Foto)

21:00h.- Madrid.- NOCHES DEL BOTÁNICO.- Concierto Danny Elfman, compositor de música para cine, dentro del ciclo Noches del Botánico. Jardín Botánico de la Complutense. (Texto) (Foto)

21:00h.- Sevilla.- ICÓNICA SEVILLA.- Conciertos de VOWWS (21:00) y de Marilyn Manson (22:30) en el Icónica Santalucía Sevilla Fest. Plaza de España.

21:30h.- Pamplona.- SANFERMINES CONCIERTOS.- La cantante Isabel Aaiún inaugura los conciertos de San Fermín 2026. A las 23:30 horas actúa la mítica formación de los años 70 Boney M. Plaza del Castillo.

EFE

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