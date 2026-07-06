Pérez-Llorca y Miranda & Amado completan su integración

Pérez-Llorca y Miranda & Amado han completado con "éxito" su integración, anunciada el pasado mes de mayo, tras la aprobación de las juntas de socios y órganos de gobierno de ambas firmas, según han informado este lunes en un comunicado.

Asimismo, esta unión ha supuesto un hito para el mercado legal, ya que, las dos firmas se han unido en una única plataforma "plenamente" integrada líder en el mercado iberoamericano.

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En este marco, Pérez-Llorca contará con cerca de 1.300 profesionales y presencia en Barcelona, Bogotá, Bruselas, Ciudad de México, Lima, Lisboa, Londres, Madrid, Medellín, Monterrey, Nueva York y Singapur.

Además, la reciente apertura de Abu Dabi, ha convertido a la firma en el primer despacho iberoamericano con presencia física en este centro financiero internacional.

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En cuanto al crecimiento, Miranda & Amado ha crecido un 30% en los últimos 4 años, mientras que Pérez-Llorca lo ha hecho en más de un 87% en este periodo.

Tras la fusión, se ha estimado que que las ventas globales proforma de Pérez-Llorca en los últimos doce meses alcancen los 280 millones de dólares aproximadamente.

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A su vez, también se ha destacado la oficina de Lima, que se integrará en la estructura, gobierno y modelo operativo de Pérez- Llorca. Asimismo, socios peruanos se incorporarán a los órganos de gobierno de la compañía y asumirán posiciones de liderazgo en prácticas internacionales "clave".

Además, durante un periodo transitorio, el Despacho operará en el mercado peruano bajo la denominación Pérez-Llorca, Miranda & Amado antes de adoptar la marca Pérez-Llorca Perú.

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"La integración con Miranda & Amado representa un paso decisivo en nuestra estrategia internacional", ha destacado finalmente el socio director de Pérez-Llorca, Pedro Pérez-Llorca.