Peinado está de vacaciones y otro juez decidirá sobre el viaje de Begoña Gómez a Turquía

Madrid, 6 jul (EFE).- El juez Juan Carlos Peinado se ha marchado de vacaciones, por lo que será un juez sustituto quien decida previsiblemente este lunes si autoriza a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a viajar a Ankara (Turquía) y acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN, además de asistir en Londres a la graduación de su hija.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que Peinado no será quien tome esta decisión, sino el juez que le sustituye mientras el titular está de vacaciones, si bien no han facilitado su nombre.

PUBLICIDAD

La Fiscalía apoya la petición de la defensa de Begoña Gómez que ha hecho esta solicitud al haberle retirado Peinado recientemente el pasaporte y prohibirle salir de España como medidas cautelares hasta que se celebre el juicio por cuatro presuntos delitos.

Por el contrario, las acusaciones populares han expresado su "oposición definitiva y total" a la petición de Begoña Gómez, debido al riesgo de sustracción a la justicia que aprecian.

PUBLICIDAD

En el escrito, la defensa solicita que se autorice a la esposa de Sánchez a salir al extranjero del día 7 al 10 de julio de 2026, con el objeto de formar parte de la delegación oficial española que acompañará al presidente del Gobierno a la 36 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN que se celebrará en Ankara.

Detalla que Gómez ha sido invitada oficialmente por la esposa del presidente turco.

Y añade que la vuelta de ese viaje oficial se realizaría por Londres "para poder asistir a la graduación de su hija", de modo que se llevaría a cabo en un avión comercial el día 10 desde Gran Bretaña.

PUBLICIDAD

El letrado de Gómez hace hincapié en que "el viaje se realizará con el equipo de seguridad que acompaña al presidente del Gobierno en todos sus desplazamientos, que por si solo ya garantiza la absoluta seguridad de todos los desplazamientos".

Para poder llevar a cabo el viaje pide que se le devuelva el pasaporte, que entregaría al día siguiente de aterrizar, y que se incluya la autorización en el sistema público de Justicia Siraj para evitar posibles problemas. EFE

PUBLICIDAD