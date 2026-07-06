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México pasa de la euforia del quinto partido al orgullo tras caer 3-2 ante Inglaterra

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Ciudad de México, 5 jul (EFE).- México pasó este domingo de la euforia por la posibilidad de avanzar del quinto partido ante Inglaterra al orgullo institucional y ciudadano tras la eliminación de su selección en la Copa Mundial de Fútbol 2026, en una noche en la que la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a mantener el ánimo y celebrar el papel del equipo.

Sheinbaum siguió el partido desde Ciudad Nezahualcóyotl, en el central estado de México, donde apareció rodeada de aficionados, junto a la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez, y al grito de “¡Vamos, México!”.

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La cuenta del Gobierno de México difundió imágenes de la mandataria celebrando el primer gol mexicano contra Inglaterra, mientras la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó que la presidenta disfrutó el encuentro “con la gente” del Estado de México.

Pero el tono cambió después de la derrota.

“A veces se gana y a veces se aprende; lo importante es seguir adelante y representar a México con orgullo”, escribió Sheinbaum en sus redes sociales, donde sostuvo que lo conseguido por los jóvenes de la selección permanecerá “en el corazón” de los mexicanos.

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La mandataria también vinculó la despedida deportiva con el papel del país como anfitrión del torneo.

Aseguró que México demostró ser “el mejor anfitrión del mundo”, con “un pueblo alegre y unido”, y cerró con un llamado: “Por siempre, vamos, México”.

El Gobierno mexicano reforzó el mensaje con una publicación en la que dijo estar orgulloso de la selección por su actuación mundialista y agradeció su “espléndido desempeño” en la “gran fiesta deportiva”.

Otros integrantes del Gobierno se sumaron a ese reconocimiento. El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, calificó el partido de México como “gran” actuación y sostuvo que el equipo era “un orgullo” para el país.

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que la selección “ganó el respeto del mundo, con orgullo y corazón”, y agradeció a México por “un mundial inolvidable”.

En la capital, la tristeza por la eliminación convivió con festejos, incluidos fuegos artificiales reportados en el Zócalo y desde la Torre Latinoamericana.

Entre los aficionados, la derrota dejó una mezcla de decepción, gratitud y permanencia de la fiesta mundialista.

Cristal Carvajal dijo a EFE sentirse feliz, aunque “un poco triste”, y aseguró que seguiría apoyando el torneo porque México fue sede.

Cristian Mendoza se declaró “decepcionado”, pero afirmó que el equipo dio lo mejor, mientras que María Guadalupe lamentó que los festejos ya “no son iguales” sin México, aunque agradeció el esfuerzo de los jugadores.

Brian Carvajal resumió el sentimiento de la noche al afirmar que, aunque México perdió, “gana en todo”: en gastronomía, tradición y cultura.

También llamó a recibir a los turistas en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

El embajador mexicano en la Unión Europea, Esteban Moctezuma, cerró el coro oficial al señalar que Javier Aguirre y la selección hicieron “creer y soñar juntos” al país, en una jornada que transformó la ilusión mundialista en orgullo nacional. EFE

(foto)(video)

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