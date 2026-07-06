México, ante un llanto maldito que desde hace 40 años lo hace llorar

Gustavo Borges

México, 5 jul (EFE).- Aunque la selección mexicana fue una de las tres mejores hasta los dieciseisavos del Mundial, para los hinchas no hay consuelo. A la salida del estadio este domingo debieron repetir un canto maldito que aparece cada cuatro años: "jugamos como nunca, perdimos como siempre".

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Para una hinchada que entrega todo a cambio de muy poco, la tristeza consiste en seguir negando que el lugar de su equipo está entre el 9 y el 16 del mundo, que ratificó entre 1994 y 2018, y en Catar 2022 no lo consiguió por diferencia de un gol.

México ilusionó a su gente con números rayanos con la perfección: cuatro triunfos en cuatro partidos, ocho goles a favor y ninguno en contra.

"¿Y si sí?", fue el grito de esperanza salido de la gente de la calle que se creyó que esta vez sí estaban para algo superior, pero nadie mencionó que las victorias fueron contra rivales situados después del 20 del ránking.

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Ante Inglaterra, México mostró un carácter de equipo grande, pero delante estaba el cuarto equipo del mundo, candidato al título que en dos minutos estremeció los cimientos del partido con dos goles de Jude Bellingham en el primer tiempo.

Un psicólogo hubiera pronosticado en ese momento que los mexicanos no iban a soportar el golpe anímico, pero el seleccionador Javier Aguirre les lavó tanto el cerebro a sus futbolistas que por momentos se creyeron entre los candidatos a campeón mundial. Se le fueron arriba al gigante y se acercaron 2-1.

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El guardameta Raúl Rangel, que hasta este domingo era el mejor del Mundial, cometió una falta en el área en el segundo tiempo y provocó que el depredador Harry Kane cobrará un penalti con dentellada de león, el 1-3, decisivo del partido.

Conocedor de los rivales porque lleva ocho años viviendo en Inglaterra, Raúl Jiménez acercó a los mexicanos al cobrar un penalti en el 69 para poner a México a un gol del milagro.

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Desde el 54 el tri jugaba con un hombre de más en la cancha por la expulsión de Jarell Quansah. En ese momento, el cuadro del entrenador Thomas Tuchel demostró que no es solo un terremoto en el ataque; defendió de manera admirable y aguantó.

¿Qué le podrán contar a sus nietos dentro de 40 años los jugadores mexicanos que estuvieron hoy en la cancha?

Habría que imaginar al intranquilo Erik Lira, al poderoso Julián Quiñones o al flemático Johan Vásquez tomando aire de viejitos para pronunciar una frase con algo de ficción. "Cuando fui joven formé parte de aquel equipo que le hizo 'bullying' a los ingleses, uno de los equipos grandes de mis tiempos."

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Y no sería mentira, porque México acosó a los rivales en los últimos 20 minutos y estuvo por lo menos dos veces a centímetros de empatar.

"Hicimos lo que pudimos", dijo Javier Aguirre, que esta noche dormirá mal, pero mañana se refugiará en la mirada de su nieto recién nacido y curará el dolor.

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México jugó como nunca y perdió como siempre. Sí, pero durante tres semanas le puso alegría a un país donde matan a 10 mujeres cada día y los políticos tienen vía libre para cometer faltas en cualquier área sin que exista un penal para ellos. No es poca cosa.EFE

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