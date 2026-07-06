Los Sanfermines comienzan con altas temperaturas y la sanidad pública como protagonista

Pamplona, 6 jul (EFE).- Los Sanfermines 2026 han comenzado este mediodía con un chupinazo lanzado por dos representes de la Subdirección de Urgencias de Navarra, candidatura elegida por votación popular, en una jornada marcada por las altas temperaturas que llegarán a los 40 grados en la capital navarra.

Desde el balcón del ayuntamiento y ante miles de personas que desde horas antes esperaban ansiosas el momento, el director de la subdirección Clint Jean Louis y la enfermera de la UVI móvil de Tafalla Araceli Sergio, elegida en una votación interna por sus compañeros, han prendido la mecha del cohete anunciador con el tradicional mensaje de: "Pamploneses, pamplonesas, ¡Viva San Fermín! Iruindarrak, Gora San Fermín!".

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Los gritos de 'viva, San Fermín, gora San Fermín' se han sucedido en la plaza Consistorial al tiempo que se ha cumplido con la tradición de anudarse los pañuelos rojos al cuello, símbolo inequívoco de que los Sanfermines han comenzado.

Por delante, nueve días de fiesta ininterrumpida en las calles con un programa oficial que consta de 516 actos, que este año da más protagonismo para la infancia y a los barrios, a los que se suman las numerosas actividades en la calle que organizan peñas, asociaciones y diversas entidades. Todo ello acompañado de un amplio despliegue de seguridad y sanidad y una reiterada apelación institucional al respeto y a la convivencia.

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En la Casa Consistorial, la corporación municipal, encabezada por el alcalde, Joseba Asiron, ha vibrado igualmente con este primer acto de las fiestas que ha reunido a autoridades y a personalidades de diferentes ámbitos. EFE

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