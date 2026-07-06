Los medios aéreos se incorporan al amanecer al incendio forestal de Soneja (Castellon)

Castellón, 6 jul (EFE).- Doce medios aéreos se han incorporado al amanecer a las labores de extinción del incendio forestal de Soneja (Castellón), que este domingo obligó al desalojo de 500 personas del vecino municipio de Azúebar y hasta el momento ha afectado a unas 150 hectáreas de superficie y a una pequeña parte del parque natural de la Sierra de Espadán.

Emergencias de la Generalitat Valenciana ha informado de que al amanecer comenzaron a salir tres aviones y tres helicópteros de la Generalitat, más el helicóptero de coordinación, así como dos aviones, dos helicópteros y el avión anfibio FOCA del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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Un amplio dispositivo de medios han trabajado por tierra durante la noche y madrugada para mantener el perímetro del incendio, especialmente en el flanco izquierdo hacia la localidad de Azuébar, según informa el Consorcio de Bomberos de Castellón.

A las 9 horas se celebrará una nueva reunión del Puesto de Mando Avanzado (PMA) a la que asistirá el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, para conocer la evolución del incendio.

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Este domingo más de 200 efectivos y 17 medios aéreos trabajaron en la extinción del incendio, que se declaró sobre las 14:00 horas y, cuyo avance e intensa humareda, obligó a evacuar a 500 personas de Azuébar, de las que medio centenar fueron alojadas en el seminario de Segorbe.

El president de la Generalitat informó anoche de que el fuego ha afectado a alrededor de 150 hectáreas y ha "entrado muy poco" en el parque natural de la Sierra de Espadán. EFE

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