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Las Fuerzas Armadas se afianzan como la institución mejor valorada y única que aprueba, con los partidos a la cola

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Las Fuerzas Armadas se afianzan como la institución mejor valorada por los ciudadanos, con una nota de 6,96 puntos, y además es la única que aprueba, mientras que los partidos políticos se sitúan a la cola y se quedan en 2,92 puntos.

Así se recoge en la cuarta edición del estudio Calidad de la Democracia que ha realizado el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y que ha dado a conocer este lunes.

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La encuesta se basa en 4.027 entrevistas telefónicas realizadas en 1.150 municipios de 50 provincias entre los días 9 y 12 de junio, fechas en las que las noticias sobre casos de corrupción copaban los informativos. El margen de error es más/menos 1,6%.

SIGUE SIN INCLUIR A LA MONARQUÍA

En una de las preguntas se pide conocer el grado de confianza de los entrevistados en una serie de instituciones escogidas por el equipo del presidente del CIS, el sociólogo socialista José Félix Tezanos. En la lista no está la Monarquía, sobre la que el CIS no pregunta expresamente desde 2015, ni tampoco se menciona a la Policía y la Guardia Civil, que tradicionalmente obtenían buenas calificaciones.

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En primer lugar aparecen las Fuerzas Armadas, con una confianza media de casi 7 sobre 10, concretamente 6,96 puntos, muy por encima del gobierno autonómico y los tribunales de justicia, que se anotan 4,76 y 4,74 puntos, respectivamente.

Ya detrás aparecen los medios de comunicación (4,35), el Tribunal Constitucional (4,34), el Parlamento (4,07) y las organizaciones empresariales (4,05).

Y por debajo del cuatro se quedan el Gobierno central (3,79), los sindicatos (3,78) y, ya muy lejos, los partidos políticos, con una nota media de 2,92 puntos, cuatro décimas menos que el año anterior y la peor calificación desde abril de 2015.

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EuropaPress

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