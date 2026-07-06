La presidenta de Navarra insta a disfrutar de los Sanfermines con "convivencia y respeto"

Pamplona, 6 jul (EFE).- La presidenta de Navarra, María Chivite, ha instado a disfrutar de los Sanfermines que han comenzado este lunes con "normalidad, en convivencia y con respeto".

"Eso sería lo mejor que puede pasar estas fiestas" ha sostenido en declaraciones a los medios de comunicación en la Casa Consistorial, a donde ha acudido como invitada al lanzamiento del chupinazo que ha dado inicio a las fiestas y donde ha coincidido con el lehendakari Imalo Pradales, a quien ha deseado que "pueda tener un ratico para disfrutar de los Sanfermines".

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Chivite ha remarcado que Navarra es una comunidad "súper plural", en la que lo que identifica a todos es el pañuelo rojo festivo. "Este pañuelito nos identifica como comunidad", ha sostenido.

La presidenta ha tenido palabras de felicitación para los representantes de la Subdirección de Urgencias que han lanzado el chupinazo, tras ser elegidos por votación popular, a quienes se ha referido como "los garantes de que si tenemos cualquier problema, vamos a estar perfectísimamente atendidos".

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En esa línea ha destacado las reuniones que ha habido de preparación de estos nueve días festivos "con toda la coordinación de todos los cuerpos policiales, que nos garantizan también que podamos disfrutar con seguridad".

En cuanto a sus planes para estos días, ha comentado su intención de celebrarlo "un poco en cuadrilla y en familia" aunque ha reconocido que por cuestiones familiares no va a salir mucho.EFE

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