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La Bolsa española abre con una caída del 0,26 % y se aleja de los máximos históricos

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Madrid, 6 jul (EFE).- La Bolsa española ha abierto con una caída del 0,26 % con la que se aleja de los máximos históricos que alcanzó el viernes, por encima de los 19.800 puntos, a la espera de que este lunes Wall Street vuelva a cotizar tras no operar en la última sesión por la celebración del Día de la Independencia.

En la apertura, el IBEX 35, el principal selectivo español, baja ese 0,26 %, hasta los 19.801,1 puntos. Las ganancias del año se reducen al 14,47 %.

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El pasado viernes, el IBEX 35 subió el 0,92 % y acabó la semana con récord en los 19.852,4 puntos, aunque durante la sesión llegó a tocar un los 19.879,1 enteros. EFE

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