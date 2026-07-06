García Pierna: "En la fuga no pudimos con el UAE"

Les Angles (Francia), 6 jul (EFE).- El español Raúl García Pierna (Movistar), protagonista de la fuga del día, lamentó haber perdido una oportunidad para lograr el objetivo de ganar una etapa para su equipo, pero admitió que "el UAE es un equipo muy fuerte y pudo con nosotros".

"Desde la salida me encontré bien y decidí meterme en la fuga. Pensé que tenía opciones de llegar. No pudo ser, y al final ya iba muerto. El UAE quería ganar la etapa y ante eso poco se puede hacer. Si quieres ganar lo tienes que intentar, y eso hice", comentó en meta el ciclista madrileño.

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García Pierna subrayó el poderío del UAE, equipo encargado de controlar y echar abajo la escapada.

"En la fuga nos entendimos bien, íbamos a relevos, pero no fuimos capaces de mantener las distancias con el UAE. Iban muy fuerte. Lo intentamos, pero no pudo ser", concluyó. EFE

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