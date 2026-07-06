Fallece Carmelo Cedrún, legendario portero internacional del Athletic

Bilbao, 6 jul (EFE).- Carmelo Cedrún, legendario portero internacional del Athletic en las décadas de los 50 y 60 del pasado siglo, ha fallecido a los 95 años de edad, según ha confirmado este lunes el club rojiblanco.

En sus 14 temporadas en el Athletic, Carmelo, padre del también exportero del Athletic y Real Zaragoza Andoni Cedrún, conquistó un título de Liga (1955-56), tres Copas (1954-55, 1955-56 y 1957-58) y una Copa Eva Duarte (1950), antecedente oficial de la actual Supercopa, siendo protagonista de una de las épocas de mayor gloria del club bilbaíno.

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El vizcaíno debutó el 15 de abril de 1951 en San Mamés frente al Sevilla y comenzó en ese encuentro una trayectoria de 404 oficiales antes de dar el relevo en 1962 a otro de los grandes mitos del club vasco, José Ángel Iribar.

Entre otros hitos Carmelo ostentó hasta 2019 el récord de partidos ligueros consecutivos jugados con el Athletic, un total 132 entre 1952 y 1957, solo superados por el actual capitán, Iñaki Williams.

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Además, el portero de Amorebieta jugó 13 partidos con la selección española, entre 1954 y 1963, entre ellos los dos primeros del Mundial de Chile 1962, frente a Checoslovaquia y México. EFE

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