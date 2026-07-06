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Estabilizado el incendio de Loporzano (Huesca)

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Madrid, 6 jul (EFE).- El incendio declarado este sábado en Loporzano (Huesca) ha quedado estabilizado durante la madrugada de este lunes, después de haber calcinado 200 hectáreas, de las que alrededor de 30 pertenecen al Parque Nataural de la Sierra y Cañones de Guara.

Así lo ha comunicado el Dispositivo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Aragón (INFOAR), que este domingo por la noche ya había perimetrado el incendio, aunque no lo había querido dar por estabilizado ante la previsión de rachas de viento que se podían experimentar durante la noche.

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Por esta razón, el Gobierno de Aragón ha mantenido activado el Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (Procinfo) en situación operativa 2, nivel 2.

Durante la noche han trabajado sobre el terreno seis brigadas terrestres, cuatro autobombas, un bulldozer, un Puesto de Mandao Avanzado y técnicos del Puesto de Mando Avanzado, un director técnico de Extinción, personal de apoyo al director de Extinción (GADEX), pertenecientes al INFOAR.

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El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por su parte, ha mantenido desplegada a la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) Daroca. EFE

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