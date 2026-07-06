Espana agencias

El Zonzamas renueva a Brenda e Ingrid Roger y cierra su plantilla de la temporada 26/27

Guardar
Google icon

Las Palmas de Gran Canaria, 6 jul (EFE).- El Zonzamas Plus Car Lanzarote ha cerrado la renovación de las hermanas Brenda e Ingrid Roger y ha completado su plantilla para la temporada 2026/2027 con nueve renovaciones, ocho incorporaciones y un cuerpo técnico renovado para afrontar una nueva campaña en la Liga Guerreras Iberdrola.

La renovación de Brenda e Ingrid Roger "pone el broche final" a la configuración del equipo que dirigirá Sergio Hernández, cerrando un proyecto que combina "continuidad, juventud, experiencia y talento" para afrontar una nueva campaña en la máxima categoría del balonmano femenino español, resaltan desde el club en un comunicado.

PUBLICIDAD

Las hermanas Roger afrontarán su novena temporada defendiendo la camiseta batatera, por lo que Brenda podrá continuar ampliando su condición de máxima goleadora de la historia del club en categorías nacionales, mientras que Ingrid seguirá siendo uno de los grandes referentes defensivos y ejercerá un año más como capitana del equipo.

La base del equipo volverá a sustentarse sobre un importante bloque de continuidad, con las renovaciones de Alicia Robles, Claudia Kaulback, la cubana Gleinys Reyes, Yasmin Fernándes, Luna Vončina y Tatty Masseu, además de las propias Brenda e Ingrid Roger, manteniendo así buena parte del grupo que logró una histórica permanencia en la Liga Guerreras Iberdrola tras una brillante fase por la permanencia.

PUBLICIDAD

A ese núcleo se incorporan ocho refuerzos que "elevarán el nivel competitivo de la plantilla" con la pivote María Monllor, las centrales Cecilia Colmenero y Malena Guerisoli, la extremo francesa Zaliata Mlamali, las primeras líneas Marília Correia, Thalyta Cardoso y Queralt Fornt, además de la guardameta internacional uruguayaPaola Santos.

En el capítulo de salidas, el club ya ha comunicado las bajas de Marie Louis, la argentina Valentina Menucci, la paraguaya Paula Fernández, Paula García, Daniela Jerónimo, Agustina López y la cubana Nahomi Márquez.

"La dirección deportiva ha apostado por confeccionar una plantilla equilibrada, con perfiles complementarios y una clara identidad competitiva, capaz de mantener la intensidad y el carácter que distinguieron al equipo durante el tramo decisivo de la pasada temporada", según indica la entidad batatera.

La plantilla iniciará los entrenamientos el próximo 27 de julio para comenzar la preparación de un curso que tendrá sus primeras pruebas el fin de semana del 14, 15 y 16 de agosto, fechas en las que el conjunto batatero disputará sus primeros encuentros de pretemporada.

La competición oficial arrancará el 9 de septiembre con la visita al Elda Prestigio, primer compromiso liguero de una nueva campaña en la Liga Guerreras Iberdrola.

Con la plantilla ya cerrada, el Zonzamas Plus Car Lanzarote centra ahora sus esfuerzos en la preparación de la pretemporada con el objetivo de "llegar en las mejores condiciones al inicio de una nueva edición de la Liga Guerreras Iberdrola", donde el club buscará seguir consolidándose entre la élite del balonmano femenino español. EFE

phd/cda/jpd

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

‘Gaspacho à Alentejana’ vs. gazpacho andaluz: Portugal tiene su propia versión de esta clásica sopa fría española

La cocina lusa cuenta con algunas recetas muy similares a las que se sirven en España, con esta versión del gazpacho como uno de los mejores ejemplos

‘Gaspacho à Alentejana’ vs. gazpacho andaluz: Portugal tiene su propia versión de esta clásica sopa fría española

Incendios en España, en directo| Casas destruidas en Girona, 500 evacuados en Castellón y más de 4.000 hectáreas arrasadas en los Pirineos

Más de 43.000 hectáreas han sido arrasadas por el fuego este 2026 en España

Incendios en España, en directo| Casas destruidas en Girona, 500 evacuados en Castellón y más de 4.000 hectáreas arrasadas en los Pirineos

Cae una organización que utilizaba a un menor de 12 años para repartir droga en la provincia de Málaga

Los líderes de la red recurrieron a uno de sus hijos para entregar dosis de droga en la vía pública a compradores con quienes ya habían pactado las ventas. Ha ocurrido en la localidad de Fuente de Piedra

Cae una organización que utilizaba a un menor de 12 años para repartir droga en la provincia de Málaga

Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del lunes 6 al viernes 10 de julio: Marta y Fina tienen una dura conversación sobre su relación

La ficción diaria de Antena 3 vive momentos de tensión tras conocerse el embarazo de Marisol y Begoña soportar rumores sobre su cercanía con Eduardo

Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del lunes 6 al viernes 10 de julio: Marta y Fina tienen una dura conversación sobre su relación

Las comunidades de vecinos solo podrán reclamar a los propietarios las cuotas impagadas de los últimos cinco años

Una sentencia del Tribunal Supremo pone fin a las dudas sobre el tiempo que tienen las comunidades para reclamar judicialmente los pagos pendientes

Las comunidades de vecinos solo podrán reclamar a los propietarios las cuotas impagadas de los últimos cinco años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo se compromete a implementar la ley del concebido no nacido en toda España si llega al gobierno

Feijóo se compromete a implementar la ley del concebido no nacido en toda España si llega al gobierno

España afronta la cumbre de la OTAN tras un año de discusiones con Trump y con su apuesta por la UE: “Aquí está Europa y no necesita de nadie más”

Un exministro, un fiscal, la Dirección de la Guardia Civil y altos cargos de la SEPI: todos los procesados, imputados o condenados alrededor del Gobierno de Pedro Sánchez

La Guardia Civil financia la creación de nuevos generales con el sueldo que se va a ahorrar reduciendo capitanes y posponiendo la llegada de nuevos cabos

Un consejal de origen británico pero nacido en Málaga ve rechazada su petición de nacionalidad porque no sabe hablar español

ECONOMÍA

Las comunidades de vecinos solo podrán reclamar a los propietarios las cuotas impagadas de los últimos cinco años

Las comunidades de vecinos solo podrán reclamar a los propietarios las cuotas impagadas de los últimos cinco años

Cuentas remuneradas para rentabilizar tus ahorros este verano: qué tener en cuenta antes de contratar una y las tres mejores opciones

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Ni la desigualdad ni la inmigración explican el extremismo: el mejor predictor de la radicalización está en el enfrentamiento entre partidos políticos

Los jóvenes que estudian y trabajan tienen más fácil encontrar empleo: “Desarrollan competencias muy valoradas por las empresas”

DEPORTES

Portugal-España en el Mundial 2026, en directo: última hora del partido, alineaciones, hora y dónde verlo en televisión

Portugal-España en el Mundial 2026, en directo: última hora del partido, alineaciones, hora y dónde verlo en televisión

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, desde la mirada de jugadores que entrenaron bajo sus órdenes: “Siempre le ha gustado tener protagonismo con la pelota”

Inglaterra acaba con el sueño de México en el mejor partido del Mundial 2026: vídeo con el resumen y los goles

Un Cristiano Ronaldo en entredicho busca convertirse en ave fénix y resurgir ante España en el Mundial 2026

Rodri y Pedri contra Vitinha y João Neves: el duelo del medio del campo por el que pasa el billete a cuartos del Mundial 2026