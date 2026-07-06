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El Peñíscola FS incorpora al internacional venezolano Carlos Sanz

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Peñíscola (Castellón), 6 jul (EFE).- El Servigroup Peñíscola FS ha fichado para la próxima temporada al internacional venezolano Carlos Sanz, según confirmó la entidad este lunes en un comunicado.

Sanz, cierre de 30 años, llega libre después de haber terminado su vinculación con el Centauros de Venezuela, equipo con el que llegó a disputar las semifinales de la Copa Libertadores.

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El nuevo jugador del conjunto peñiscolano cuenta con experiencia en el fútbol sala español después de su paso por el Real Betis Futsal en 2022 y por el Jaén Paraíso Interior en 2024. Con este último disputó la Copa de España, la final de la Copa del Rey y el ‘play off’ final por el título.

Su primera experiencia en Europa la vivió en Italia, en Croacia y en Kazajistán. Con el Kairat kazajo, Sanz consiguió una liga, una copa y una supercopa, además de participar en la Liga de Campeones. Con la selección de Venezuela, Sanz ha jugado dos campeonatos del mundo.

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Desde el Peñíscola FS definen a Sanz como un jugador con “amplia experiencia internacional y uno de los referentes del fútbol sala venezolano”, además de destacar por “su solidez defensiva, liderazgo e intensidad competitiva”.

Es el cuarto fichaje de la entidad castellonense después de las llegadas de Puchy, Joni Franco y Pablo García y cierra así una plantilla que cuenta además con los regresos de Yunii, Bruno Barea y Álex Cervera tras sus respectivas cesiones.EFE

cma/cta/cmm

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