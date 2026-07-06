El juez deniega a Begoña Gómez asistir a la cumbre de la OTAN y permite su viaje a Londres

Madrid, 6 jul (EFE).- El juez que sustituye al magistrado Juan Carlos Peinado, de vacaciones, ha denegado la petición de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, para asistir a la cumbre de la OTAN, al tiempo que le ha permitido viajar a Londres entre el 8 y 10 de julio para acudir a la graduación de su hija.

El magistrado Antonio Viejo, que sustituye a Peinado, considera que Gómez está invitada a la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara por "razones de cortesía institucional" y no tiene "una intervención activa", y apunta además a que Turquía no es parte de la Unión Europea, una estructura que facilita la cooperación policial y judicial. EFE

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