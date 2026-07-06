El hombre que asesinó a su expareja en Málaga la apuñaló y la ahogó en una alberca

Málaga, 6 jul (EFE).- El hombre que presuntamente asesinó y tiró a un pozo en Rincón de la Victoria (Málaga) a su expareja, Cristina, de 35 años, la apuñaló previamente con un cuchillo y un machete y la ahogó en una alberca.

El presunto autor del crimen, que así lo confesó a los investigadores y en su declaración, a la que ha tenido acceso EFE, ha reconocido que días antes también la apuñaló durante una discusión tras recogerla en la barriada malagueña de El Palo cuando iban a casa de otro de los arrestados, en prisión como presunto encubridor.

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El cadáver de la mujer, de 35 años, fue hallado el pasado miércoles en un pozo de Rincón de la Victoria (Málaga). La víctima llevaba desaparecida desde finales de marzo y fue asesinada por el hombre, de 49 años, que confesó el crimen y dijo el lugar en el que estaba el cuerpo.

De las pesquisas se desprende que la muerte de la mujer se produjo el 4 de mayo, aunque días antes ya había recibido una puñalada "superficial" en una discusión, y no fue hasta el 14 de mayo cuando la trasladaron hasta el pozo el presunto asesino y uno de sus presuntos encubridores, "aprovechando" la nocturnidad y el conocimiento del terreno.

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El cuerpo de la víctima fue transportado en una silla de ruedas y la desplazaron por unos senderos no transitados hasta arrojarlo al pozo, ya sin vida, sin ropa para ocultar posibles pruebas.

Durante su declaración, el presunto asesino relató que conocía a la víctima desde hacía un año aproximadamente y que habían tenido una relación sentimental esporádica, "con idas y venidas".

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En esta operación, desarrollada de forma conjunta por la Policía Nacional y la Guardia Civil, los agentes realizaron tres registros en Málaga y Rincón de la Victoria y en uno de los atestados, al que ha tenido acceso EFE, se ha precisado que era común en el investigado los celos patológicos.

Además presuntamente sometió a la mujer a "abusos, violencia física, psicológica y sexual aprovechando su situación de vulnerabilidad, al ser toxicómana y estar inmersa en un ciclo de violencia".

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El investigado tiene antecedentes por delitos contra las personas, tenencia de armas y violencia de género. Concretamente le constan tres casos en el sistema de VioGén con registros de violencia física, psicológica y sexual, "infiriéndose a juicio policial, que se estaría ante un "perfil plurivictimizador reincidente con un elevado perfeccionamiento en la violencia".

En el atestado, la Guardia Civil ha señalado la "actitud colaboradora" del presunto asesino, que está representado por el abogado Jorge García Pérez, del despacho Chicharro Abogados, ya que confesó los hechos y dirigió a los investigadores hasta el lugar. EFE

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