El Athletic de Terzic arranca la pretemporada en Lezama con un grupo de 30 jugadores

Bilbao, 6 jul (EFE).- El Athletic Club, en el que se estrenará como entrenador el alemán Edin Terzic, ha empezado este lunes en Lezama la pretemporada 2026-27 con un grupo de 30 futbolistas que, repartidos en dos grupos, serán sometidos en los dos primeros días a las habituales pruebas médicas, físicas y fisiológicas.

La principal novedad de esta primera jornada ha sido la presencia en las instalaciones rojiblancas de Iñaki Williams. El capitán, que quedó fuera del Mundial el pasado jueves tras la derrota de Ghana frente a Colombia, ha pasado por Lezama para saludar a sus compañeros y al nuevo cuerpo técnico antes de comenzar sus vacaciones.

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Tampoco estarán durante las primeras semanas de trabajo los internacionales Nico Williams, Unai Simón y Aymeric Laporte, que juegan este lunes con España los octavos de final del Mundial, ni Unai Egiluz, operado hace poco más de un mes de una grave lesión de rodilla.

Además, "por diferentes motivos y con permiso para ello", se han ausentado de la sesión Unai Vencedor y Unai Gómez. En el caso de este último para últimas su traspaso al Udinese italiano, que podría cerrarse en las próximas horas.

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Mañana, martes, se llevará a cabo la segunda sesión de reconocimientos médicos y también la presentación oficial de Terzic como nuevo técnico en la sala de prensa de San Mamés (13.00 horas). El miércoles, en horario aún por determinar, el extécnico del Borussia Dortmund dirigirá su primera sesión de campo en Lezama.

Los jugadores que ha comenzado la pretemporada son los siguientes:

Porteros: Julen Agirrezabala, Alex Padilla y Mikel Santos.

Defensas: Jesús Areso, Andoni Gorosabel, Hugo Rincón, Yeray Álvarez, Dani Vivian, Aitor Paredes, Iker Monreal, Yuri Berchiche, Adama Boiro y Johaneko Jean Louis.

Centrocampistas: Mikel Vesga, Iñigo Ruiz de Galarreta, Alejandro Rego, Beñat Prados, Mikel Jauregizar, Beñat Gerenabarrena, Oihan Sancet, Peio Canales y Selton Sánchez.

Delanteros: Álex Berenguer, Robert Navarro, Nico Serrano, Álvaro Djaló, Elijah Gift, Gorka Guruzeta, Maroan Sannadi y Urko Izeta. EFE

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