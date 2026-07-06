Condenado a ocho años de prisión por violar a una mujer que le contrató para limpiar

Almería, 6 jul (EFE).- La Audiencia de Almería ha condenado a ocho años de prisión a un hombre por un delito de agresión sexual con acceso carnal contra una mujer que lo había contratado para limpiar su casa.

Los hechos ocurrieron el 10 de octubre de 2024, cuando el procesado acudió a la vivienda de la víctima tras ser contratado por ella. Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, el agresor abordó a la mujer por la espalda, la empujó hacia la cama, se colocó sobre ella y le agarró el cuello con fuerza, impidiéndole respirar a la vez que le tapaba la boca.

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El ahora condenado consumó la agresión. Posteriormente, la mujer logró zafarse valiéndose de una treta, al pedirle salir de la habitación con la excusa de fumar un cigarro, lo que aprovechó para huir a la calle y avisar a las fuerzas de seguridad.

La Sección Segunda del tribunal ha fundamentado su fallo en la persistencia del testimonio de la víctima, avalado por pruebas periféricas como los informes forenses que constataron lesiones en el rostro y cuello compatibles con la agresión. Asimismo, las pruebas biológicas confirmaron la presencia del perfil genético del acusado.

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Además de la pena privativa de libertad, la sala impone al procesado, de nacionalidad maliense y sin antecedentes penales, la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros y de comunicarse con la víctima durante diez años, así como seis años de libertad vigilada una vez cumplida la estancia en prisión.

Por el delito leve de lesiones, el tribunal le condena al pago de una multa de dos meses a razón de 12 euros diarios y a seis meses adicionales de alejamiento. En concepto de responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar a la mujer con 20.000 euros por los daños morales ocasionados y con 50 euros por las lesiones físicas, que requirieron un día para su curación sin necesidad de tratamiento médico. EFE

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