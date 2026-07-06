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Blatter: "Las rojas no se anulan por llamadas telefónicas políticas. ¿Quo vadis, FIFA?

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Madrid, 6 jul (EFE).- El expresidente de la FIFA Joseph Blatter defendió que "las tarjetas rojas no se anulan por llamadas telefónicas políticas" y preguntó hacia dónde va la FIFA, después de dejar sin efecto la cartulina mostrada al delantero estadounidense Folarin Balogun, con lo que puede jugar este lunes con Bélgica en octavos de final.

"Se anulan por reglas, evidencia y organismos independientes. Si un presidente de Estados Unidos interviene con el presidente de la FIFA —y un jugador es repentinamente absuelto antes de un partido de eliminación directa en la Copa del Mundo—, la pregunta es inevitable: ¿Quo vadis, FIFA? El fútbol nunca debe convertirse en un patio de recreo para el poder político", afirmó Blatter.

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Según revela The New York Times, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para que se revisara la suspensión al jugador de Estados Unidos y, en un "un movimiento altamente inusual", ahora el delantero puede jugar el trascendental encuentro contra Bélgica.

El dirigente suizo, que presidió la FIFA de 1998 a 2015, se expresó de esta forma en redes sociales con el hashtag #FIFA #WorldCup #GianniInfantino #DonaldTrump.

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Folarin Balogun fue objeto de una polémica expulsión el pasado miércoles en dieciseisavos contra Bosnia-Herzegovina, una vez que el árbitro revisó su pisotón en el tobillo sobre Tarik Muharemovic, lo que le impediría jugar hoy, pero la FIFA anunció ayer que levantaba la sanción.

El organismo anunció que FIFA aplicó de oficio el Artículo 27 de su Código Disciplinario para perdonar a Balogun, según el cual su Comité Disciplinario puede decidir suspender la ejecución de una sanción disciplinaria previamente impuesta.

La decisión de la FIFA ha generado diversas reacciones como la de la UEFA, que la ha calificado como "inaudita, incomprensible e injustificable" y ha considerado que la integridad y la credibilidad de una competición se pone en juego cuando no se cumplen las reglas. EFE

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