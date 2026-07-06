Ayuso:"Me falta explosividad"

Les Angles (Francia), 6 jul (EFE).- El español Juan Ayuso (Lidl Trek), décimo en la etapa pirenaica y quinto en la general, admitió que le faltó "explosividad" para poder responder a los ataques finales de sus rivales en Les Angles.

"Ha sido un día durísimo, el más duro del Tour hasta el momento. El UAE ha ido a por la etapa y lo ha conseguido. He sentido que me falta explosividad, pero ahí seguimos en buena posición", comentó Ayuso en la meta pirenaica.

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Ayuso reconoció la ambición y la fortaleza del equipo liderado por Tadej Pogacar, ganador de la etapa y nuevo maillot amarillo.

"El UAE es un equipo muy ambicioso, salen a por todas, tiene corredores muy fuertes, y si pueden ganar, ganan, como haríamos cualquiera de nosotros", detalló.

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Ante la etapa de este martes entre Carcasona y Foix, el ciclista de Jávea espera tomarse un respiro tras las jornadas explosivas disputadas en Cataluña y el duro final en Les Angles.

"Para el martes espero una etapa más fácil que la de hoy, pero siempre hay que estar atentos a todo", concluyó. EFE