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Antony y Abde se reincorporarán más tarde

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Sevilla, 6 jul (EFE).- El extremo brasileño Antony dos Santos y el punta marroquí Ez Abde serán este martes las principales ausencias de la vuelta al trabajo del Betis del chileno Manuel Pellegrini por contar con permiso del club para hacerlo por diferentes motivos.

Antony, una de las piezas claves del séptimo proyecto de Pellegrini, tiene permiso de la entidad bética para volver a finales de esta semana para resolver asuntos personales y, bien desde Sevilla o directamente, se incorporará a la concentración bética en tierras alemanas, según fuentes del club.

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Desde el miércoles, los de Pellegrini se concentrarán en Harsewinkel, cerca de Bielefeld, en la región de Westfalia Oriental-Lippe, donde permanecerán hasta el próximo 18 de julio, día en el que tendrá lugar un primer amistoso frente al Sportfreunde Lotte, equipo de la Regionalliga West, la cuarta alemana.

Por su parte, Ez Abde tiene unos días más de permiso que sus compañeros tras su participación en los entrenamientos previos de Marruecos al Mundial de Estados Unidos, que finalmente no pudo jugar por lesionarse la semana anterior, y no estará en la concentración en Alemania.

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Tampoco estarán Alvaro Fidalgo, que ha terminado su participación mundialista tras la eliminación de México ante Inglaterra; ni el argentino Giovani Lo Celso y el colombiano Cucho Hernández, que siguen en el Mundial con sus respectivas selecciones. EFE

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