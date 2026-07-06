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Aguirre: "Nos equivocamos tres veces y lo pagamos caro"

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Ciudad de México, 5 jul (EFE).- El seleccionador de México, Javier Aguirre, reconoció este domingo que a un equipo tan grande como Inglaterra solo se le gana con un juego perfecto; sus jugadores cometieron errores y eso explica su eliminación de la Copa Mundial.

"Nos equivocamos tres veces y lo pagamos caro; ante un rival de las Grandes Ligas como Inglaterra, debes hacerlo todo perfecto y los errores nos eliminaron", señaló el estratega después de la derrota 2-3 ante los ingleses en los octavos de finales de la Copa Mundial.

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La defensa de México, que sumó cuatro partidos sin goles, parpadeó dos veces y se puso debajo 0-2 con un doblete de Jude Bellingham. Después de que Julián Quiñones descontó, el guardameta Raúl Rangel cometió un penalti, cobrado de manera precisa por Harry Kane, y así comenzó a decidirse la victoria de los europeos.

Luego Raúl Jiménez puso el 2-3 al anotar otra pena máxima, pero no le alcanzó a uno de los tres anfitriones del Mundial.

"El sueño termina pero estamos cerca de los grandes. Los jugadores ganan los partidos, los entrenadores los pierden, así que soy el responsable de la derrota", comentó.

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Aguirre fracasó hoy en su tercer intento de poner a México entre los ocho mejores de una Copa del Mundo, luego de caer eliminado en 2002 y 2010. Hoy ratificó que ha cerrado su ciclo como seleccionador y deseó éxitos a su sustituto, el exdefensa del Barcelona Rafael Márquez, anunciado hace meses como su relevo.

Aguirre consideró que es injusto criticar a alguno de sus jugadores por las fallas de hoy y recordó que sus 26 figuras forman una familia, que está triste por las derrotas y porque el delantero Santiago Giménez se fue al hospital con una lesión.

"Me voy con sentimientos encontrados; orgulloso de la familia que armamos juntos, pero cuando uno pierde, jamás termina de superarlo", agregó.

Aguirre dijo que México tiene el presupuesto, las instalaciones y los jugadores con talento para crecer mucho a nivel de selección y auguró un gran futuro a Márquez como seleccionador.

"El jugador mexicano tiene todo lo necesario para competir con la élite, hemos exportado chicos a otras ligas y debemos seguir haciéndolo", señaló.

Al referirse a su equipo, celebró que la mayoría son jóvenes y estarán en condiciones de alcanzar la madurez para los dos próximos mundiales, lo cual, aseguró, Rafa Márquez aprovechará.

"Ojalá lo haga mejor que yo", concluyó. EFE

(fotos)

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