Zarautz gana su regata y aprieta la Liga ARC 1

Redacción deportes, 5 jul (EFE).- La embarcación de Zarautz ha conseguido la victoria en la II Bandera Gesalaga-Okelan, quinta regata de la Liga ARC 1 organizada por el propio club guipuzcoano, y ha apretado la cabeza de la clasificación general que siguen encabezando los vizcaínos de Deusto.

En una prueba disputada en la modalidad de contrarreloj por parejas la 'Enbata', ganadora de la regata inaugural de la temporada en Astillero, ha aventajado en 14 segundos a la 'Tomatera' de Deusto, segunda, y en 25 segundos a la 'Telmo Deun' de Zumaia, tercera. Kaiku, Hibaika, Pedreña, San Pedro, Hondarribia B, Arkote, Astillero, Lapurdi y Orio B han completado la clasificación de la prueba.

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Después de cinco regatas la Liga ARC 1 sigue encabezada por Deusto, con 57 puntos, seguida de Zarautz (55), Zumaia (53), Kaiku (34), Pedreña (33), San Pedro (32), Hondarribia B y Astillero (31), Lapurdi (24), Hibaika (23), Arkote (9) y Orio B (8). EFE

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